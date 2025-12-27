8 chaînes en clair retransmettent le match Tunisie–Nigeria aujourd’hui à la Coupe d’Afrique des nations
Les regards des supporters du football africain seront tournés, ce samedi soir, vers une affiche de haut niveau opposant les sélections de la Tunisie et du Nigeria, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des nations 2025.
La sélection tunisienne a entamé sa participation au tournoi sur une note positive, en s’imposant avec mérite face à l’Ouganda sur le score de 3-1, prenant ainsi la tête du classement du groupe C avec trois points.
De son côté, la sélection nigériane occupe la deuxième place du même groupe, également avec trois points, mais avec une différence de buts inférieure, après sa victoire lors de la première journée contre la Tanzanie (2-1).
La rencontre entre la Tunisie et le Nigeria suscite un vif intérêt, étant considérée comme l’une des affiches les plus relevées de la phase de groupes, au regard du riche palmarès continental des deux sélections, toutes deux sacrées à plusieurs reprises en Coupe d’Afrique des nations, ainsi que de l’importance du match dans la course à la qualification pour le tour suivant.
Le groupe C comprend, outre la Tunisie et le Nigeria, les sélections de la Tanzanie et de l’Ouganda, dans une poule marquée par un niveau technique relativement équilibré, ce qui confère à chaque point une importance particulière dans la lutte pour l’accès aux phases à élimination directe.
Horaire du matchLe coup d’envoi sera donné à :
* 21h00 (heure de la Tunisie et du Maroc)
* 22h00 (heure de l’ gypte)
* 23h00 (heure de l’Arabie saoudite)
Chaînes en clair diffusant le match Tunisie–Nigeria* TNT marocaine
* Arryadia (diffusion terrestre)
* ORTM (Mali)
* RTS1 Sénégal (Sénégal)
* Max Sport 1 (Bulgarie)
* Sportitalia (Italie) – Hotbird 13F, 11179 H, 27500, 2/3
* Canal 2 International (Cameroun)
* TVGE (Guinée équatoriale)
Cette confrontation s’annonce comme une étape décisive dans le parcours des deux sélections, dans l’attente de ce que révéleront les minutes de jeu, susceptibles de redessiner la hiérarchie du groupe C.
