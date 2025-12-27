سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى بـ«ب بألو» في قبضة الأمن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67726859236b13.57406160_imneqljfghpko.jpg width=100 align=left border=0>

إثر عملية أمنية ناجحة، تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين من إلقاء القبض على عنصر إجرامي خطير جدًّا، معروف بلقب «بآلو»، وهو محلّ عديد من مناشير التفتيش في قضايا تتعلّق بالترويج، والسرقة، والعنف، وبيع الخمر خلسة.



ويواصل أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين ضرباتهم الناجعة لتطهير الأحياء من المجرمين والخارجين عن القانون.