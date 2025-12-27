Babnet   Latest update 22:07 Tunis

مسرحية "كحلة الأهذاب"… إنتاج جديد لفرقة مدينة تونس للمسرح احتفالا بذكراها السبعين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69501bee5b6567.65144057_filohenmqgpkj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 27 Decembre 2025
      
تحتفي فرقة مدينة تونس للمسرح بسبعين سنة من الإبداع من خلال عرض مسرحي جديد يحمل عنوان "كحلة الأهذاب" سيتم تقديمه غدا الأحد 28 ديسمبر على ركح المسرح البلدي بتونس العاصمة على الساعة السابعة مساء.
 
ويأتي هذا العمل الفني احتفاء بتاريخ إحدى أعرق الفرق المسرحية في تونس والوطن العربي وسعيا إلى إعادة قراءة جزء مهم من الذاكرة الثقافية الوطنية عبر تسليط الضوء على دور المرأة المبدعة في صياغة ملامح الثقافة التونسية خلال مرحلة مفصلية من تاريخ البلاد التونسية تمتد من ثلاثينات القرن العشرين إلى أواخر الخمسينات في سياق مقاومة الاستعمار وبناء الدولة الحديثة.

 

والعمل المسرحي"كحلة الأهذاب" هو عرض من إنتاج فرقة مدينة تونس للمسرح، تولى كتابته وإخراجه الطاهر عيسى بن العربي ويستكشف قضايا إنسانية تتقاطع مع التاريخ الوطني من بينها الحب والحرب وحب الوطن. ويشارك في المسرحية ثلة من الفنانين التونسيين تتقدمهم الممثلة كوثر الباردي التي تتولى أيضا إدارة الإنتاج، إلى جانب كل من فرحات الجديد وخالد الزيدي وإكرام عزوز وسميرة مسيخ. كما يشارك في العرض جيل من الفنانين الشباب وهم سحر مزيد وإلياس بولعراس وأشرف الجلاصي ودارين الهيشري ومريم العياري وفارس العوني وكمال الشريف، إضافة إلى مشاركة الفنان الموسيقي منير المهدي.
 
وتعدّ فرقة مدينة تونس للمسرح أعرق فرقة مسرحية في تونس وواحدة من أقدم الفرق في الوطن العربي. كما يعدّ تكريمها في سبعينيتها تكريما لأجيال متعاقبة من المسرحيين التونسيين من كتّاب ومخرجين وممثلين وتقنيين، إذ مثات الفرقة على امتداد تاريخها جزءا من ذاكرة المسرح التونسي بامتياز، بحسب الباحثين والمؤرخين والنقاد.
 
وقد تأسست الفرقة رسميا بمقتضى القرار البلدي المؤرخ في 25 جانفي 1955، تتويجا لسلسلة من الاجتماعات والجهود التي بذلها مثقفون ومسرحيون وناشطون ثقافيون منذ أواخر الأربعينات. وقد تعاقب على إدارتها رواد كبار تركوا بصمتهم في المسرح التونسي والعربي، من بينهم محمد عبد العزيز العقربي وعلي بن عياد ومحسن بن عبد الله وبشير الدريسي وعبد المجيد الأكحل وعبد العزيز المحرزي ومحمد كوكة، وصولا إلى المبدعة منى نور الدين، ثم من بعدها زهير الرايس وإكرام عزوز والطاهر رضواني. وتشرف على إدارتها حاليا الممثلة كوثر الباردي.
