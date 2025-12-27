Babnet   Latest update 08:25 Tunis

أول تعليق من الجامعة العربية على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

Publié le Samedi 27 Decembre 2025 - 06:27 قراءة: 1 د, 16 ث
      
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم "صومالي لاند" كدولة مستقلة.

وأكد أبو الغيط، في بيان الجمعة، رفض الجامعة العربية الكامل لهذه الخطوة باعتبارها انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي وتعديا على مبدأ وحدة الأراضي وسيادة الدول، وهو الركن الأساسي في ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الدولية.



ووصف أبو الغيط هذه الخطوة من جانب إسرائيل، القوة المحتلة التي تمارس يوميا انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ودول الجوار، بالاعتداء على سيادة دولة عربية وإفريقية، مشيرا إلى أن الهدف هو التعاون مع أطراف ثالثة لتقويض استقرار المنطقة بعيدا عن أي التزام بالقواعد المنظمة للاعتراف بالدول وفق القانون الدولي.

وأكد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن مجلس الجامعة على مستوى القمة والمستويات الوزارية يعتبر إقليم أرض الصومال (صومال يلاند) جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية ذات السيادة المعترف بها دوليا.

وحذر رشدي من أن أي محاولة لفرض اعترافات أحادية الجانب تُعد تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية للصومال وسابقة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "اعتراف إسرائيل الرسمي بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة".

وبحسب البيان، وقع نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر، و"رئيس جمهورية أرض الصومال" إعلانا مشتركا متبادلا، مشيرا إلى أنه "هذا الإعلان يأتي بروح اتفاقيات إبراهيم، التي وقعت بمبادرة من الرئيس ترامب".

وفي رد فعل سريع على هذه الخطوة، أعلنت الخارجية المصرية اليوم، أن الوزير بدر عبد العاطي، أجرى مباحثات هاتفية مع نظرائه في تركيا والصومال وجيبوتي، وأكدوا "الرفض التام وإدانة" هذه الخطوة، مشددين على أن "الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول سابقة خطيرة وتهديد للسلم والأمن الدوليين".
babnet
saved articles
