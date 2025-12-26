Babnet   Latest update 13:51 Tunis

سامي الطرابلسي: مواصلة الانتصارات والتأهل للدور الثاني أكبر حافز أمام نيجيريا

قال سامي الطرابلسي، مدرب المنتخب التونسي، إن الفوز في المباراة الأولى بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم على أوغندا يُعدّ أكبر حافز للاعبين من أجل تكرار الانتصار على نيجيريا، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، غدًا السبت، وبالتالي ضمان التأهل إلى الدور الثاني.

وكان منتخب نسور قرطاج قد تغلّب على أوغندا بنتيجة 3-1 في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات، ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب النيجيري، الذي فاز بدوره على تنزانيا 2-1.



ويتأهل إلى الدور السادس عشر للبطولة، التي يستضيفها المغرب، صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعات الست، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

الطرابلسي: الفوز الأول يمنح الثقة

وأضاف الطرابلسي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة قبل مباراة الغد في فاس:
"بالتأكيد، خوض المباراة الثانية بعد الفوز في الأولى يُعدّ حافزًا مهمًا لكل اللاعبين ويمنحهم ثقة أكبر. سنواجه غدًا أحد أقوى المنتخبات الإفريقية، ونحن عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية تضمن التأهل إلى الدور الثاني قبل مواجهة تنزانيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات".

عدم تأهل نيجيريا للمونديال غير مؤثر

وفي رده على سؤال بشأن عدم تأهل نيجيريا إلى كأس العالم مقابل تأهل تونس، أوضح الطرابلسي أن هذا المعطى لن يكون له أي تأثير على مباراة الغد، مشيرًا إلى أن:
"تأهلنا لكأس العالم وعدم تأهل نيجيريا لا يمنحنا أفضلية، لأننا لا نتعامل مع فرضيات، بل مع الجدية والتركيز في كل مباراة وكل منافس".

وشدد مدرب المنتخب التونسي على أن الأهم هو الحفاظ على التركيز والانضباط داخل الميدان، ودعم روح الانتصار التي يتمتع بها الفريق، من أجل تحقيق نتيجة تُسعد الجماهير التونسية.

مشوار طويل وتركيز خطوة بخطوة

وأكد الطرابلسي أن مشوار البطولة لا يزال طويلاً، وأن المنتخب تنتظره مباريات أخرى صعبة، مضيفًا:
"مفتاح تجاوز كل هذه التحديات هو التركيز والانضباط، والتقدم خطوة بخطوة دون التفكير في أهداف بعيدة المدى".

جاهزية كاملة والمحافظة على التشكيلة

وسيحاول المدافع الدولي السابق، الذي خسر نهائي نسخة 1996 أمام جنوب إفريقيا، توظيف خبرته ونقلها للاعبين من أجل تحقيق الفوز على نيجيريا والتأهل المبكر إلى الدور الثاني من البطولة المتواصلة إلى غاية 18 جانفي المقبل.

وختم الطرابلسي (57 عامًا) بالتأكيد على أن جميع اللاعبين في صحة جيدة وجاهزون لتعزيز صفوف المنتخب الوطني، معلنًا أنه سيحتفظ بنفس التشكيلة التي خاضت مباراة أوغندا، قائلاً:
"لا نُغيّر فريقًا فائزًا".
CAN 2025
الجمعة 26 ديسمبر 2025 | 6 رجب 1447
