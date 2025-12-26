مدرب منتخب نيجيريا: المباراة أمام تونس لن تكون سهلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694eab47339971.39937427_nkoglmihjeqpf.jpg width=100 align=left border=0>

أكّد مدرب المنتخب النيجيري، إيريك شيل، أن المباراة التي ستجمع منتخب بلاده بـنسور قرطاج، غدا السبت على أرضية المركب الكبير بفاس، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا، لن تكون سهلة.



وأضاف شيل، خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة، أن مواجهة المنتخب التونسي، الذي يعد من بين المنتخبات التي تمتلك هوية واضحة، تمثل تحديا حقيقيا، مشددا على ضرورة الاستعداد الجيد لهذه المواجهة.





أخبار ذات صلة: سامي الطرابلسي: مواصلة الانتصارات والتأهل للدور الثاني أكبر حافز أمام نيجيريا...



وأوضح الناخب النيجيري أن منتخب تونس دخل غمار المنافسة بقوة عقب فوزه في المباراة الأولى أمام أوغندا، مؤكدا أن نسور قرطاج والنسور الخضر منتخبان كبيران، يمتلكان تجربة واسعة ولاعبين مميزين على أعلى مستوى.



وأشار إيريك شيل إلى أن الجهاز الفني رفع من نسق التحضيرات استعدادا لهذه المباراة، مع برمجة حصة خاصة للاسترجاع، مضيفا أن المنتخب النيجيري في كامل التركيز من أجل تقديم مباراة كبيرة أمام منتخب معروف بأسلوبه الجماعي.



وردّا على ما يروج بشأن وجود نقاط ضعف دفاعية لدى منتخب نيجيريا، قال شيل:

«لا شيء يزعجني، لدي ثقة كاملة في لاعبيّ، كما أننا نمتلك هجوما قويا، وخط وسط متميزا، ودفاعا صلبا».



من جانبه، عبّر الدولي النيجيري ويلفريد نديدي عن ثقته في قدرة زملائه على تحقيق الفوز في هذه المباراة التي وصفها بـالمهمة جدا في مسار المنتخب خلال البطولة.



وقال نديدي:

«صحيح أننا لم نتأهل إلى كأس العالم، لكننا لا نشعر بأي ضغط، وكل تركيزنا منصب على هذه البطولة، وندرك جيدا الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه».

وأوضح الناخب النيجيري أن منتخب تونس دخل غمار المنافسة بقوة عقب فوزه في المباراة الأولى أمام أوغندا، مؤكدا أنمنتخبان كبيران، يمتلكان تجربة واسعة ولاعبين مميزين على أعلى مستوى.وأشار إيريك شيل إلى أن الجهاز الفني رفع من نسق التحضيرات استعدادا لهذه المباراة، مع برمجة حصة خاصة للاسترجاع، مضيفا أن المنتخب النيجيري فيمن أجل تقديم مباراة كبيرة أمام منتخب معروف بأسلوبه الجماعي.وردّا على ما يروج بشأن وجود نقاط ضعف دفاعية لدى منتخب نيجيريا، قال شيل:«لا شيء يزعجني، لدي ثقة كاملة في لاعبيّ، كما أننا نمتلك هجوما قويا، وخط وسط متميزا، ودفاعا صلبا».من جانبه، عبّر الدولي النيجيريعن ثقته في قدرة زملائه على تحقيق الفوز في هذه المباراة التي وصفها بـفي مسار المنتخب خلال البطولة.وقال نديدي:«صحيح أننا لم نتأهل إلى كأس العالم، لكننا لا نشعر بأي ضغط، وكل تركيزنا منصب على هذه البطولة، وندرك جيدا الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه».