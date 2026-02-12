وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة

انتظم اليوم الخميس، حفل لتكريم المنتخب الوطني العسكري للملاكمة، باشراف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي بمقر الوزارة، إثر حصوله على خمس ميداليات، وإحرازه المرتبة الثانية للفرق في بطولة كأس الملك الدولية الأولى للملاكمة، التي احتضنتها المملكة الأردنية الهاشمية، من 31 جانفي الفارط إلى 5 فيفري الجاري، بمشاركة 20 فريقًا من 9 دول عربية.وثمن وزير الدفاع بالمناسبة، النتائج الطيبة التي حقّقها المنتخب الوطني للملاكمة، وجهود الإطار الفني والطبيّ والإداري في الإحاطة النّفسية والبدنيّة للرياضيين، مؤكّدًا أنّ الرياضة العسكرية تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة، لما لها من دور فعّال في تنمية القدرات البدنيّة والعملياتية، وتعزيز الروح الجماعية، وتدعيم النخب الوطنية، لتساهم من موقعها في تحقيق أفضل النتائج الرياضية ورفع الرّاية الوطنية عاليا في مختلف التظاهرات الرياضية الإقليمية والدولية.كما أشاد، وفق بلاغ نشرته وزارة الدفاع، بما تميز به الرياضيون من انضباط والتزام بروح المسؤولية، مؤكدا أن إنجازهم لم يكن مجرد انتصار رياضي، بل شهادة على نجاحهم في الجمع بين صلابة العسكري المقاتل وتألق الرياضي المتميّز، داعيا إلى مزيد العمل والاجتهاد وحسن الاستعداد للمواعيد الرياضية القادمة، من أجل الحفاظ على المستوى الرفيع للرياضة العسكرية التونسية، والسمعة الطيبة التي تحظى بها إقليميا ودوليا.وأكد حرص المؤسسة العسكرية على مواصلة توفير كل الظروف الملائمة للنجاح، من بنية تحتية وبرامج تدريب وتربصات، حتى يظلّ الرياضي العسكري، خير سفير لتونس ولجيشها الوطني، وفي استعداد دائم لاعتلاء منصّات التتويج.تجدر الإشارة، إلى أنّ المنتخب العسكري للملاكمة، شارك في هذه البطولة بخمسة ملاكمين في أوزان مختلفة، وتمكّنوا من إحراز خمس ميداليات: أربع ذهبية وميدالية برونزية.