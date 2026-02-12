Babnet   Latest update 21:23 Tunis

وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698e29aa50fbf9.42580012_ihqlpkmonfgje.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Février 2026 - 20:25 قراءة: 1 د, 11 ث
      
انتظم اليوم الخميس، حفل لتكريم المنتخب الوطني العسكري للملاكمة، باشراف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي بمقر الوزارة، إثر حصوله على خمس ميداليات، وإحرازه المرتبة الثانية للفرق في بطولة كأس الملك الدولية الأولى للملاكمة، التي احتضنتها المملكة الأردنية الهاشمية، من 31 جانفي الفارط إلى 5 فيفري الجاري، بمشاركة 20 فريقًا من 9 دول عربية.

وثمن وزير الدفاع بالمناسبة، النتائج الطيبة التي حقّقها المنتخب الوطني للملاكمة، وجهود الإطار الفني والطبيّ والإداري في الإحاطة النّفسية والبدنيّة للرياضيين، مؤكّدًا أنّ الرياضة العسكرية تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة، لما لها من دور فعّال في تنمية القدرات البدنيّة والعملياتية، وتعزيز الروح الجماعية، وتدعيم النخب الوطنية، لتساهم من موقعها في تحقيق أفضل النتائج الرياضية ورفع الرّاية الوطنية عاليا في مختلف التظاهرات الرياضية الإقليمية والدولية.


كما أشاد، وفق بلاغ نشرته وزارة الدفاع، بما تميز به الرياضيون من انضباط والتزام بروح المسؤولية، مؤكدا أن إنجازهم لم يكن مجرد انتصار رياضي، بل شهادة على نجاحهم في الجمع بين صلابة العسكري المقاتل وتألق الرياضي المتميّز، داعيا إلى مزيد العمل والاجتهاد وحسن الاستعداد للمواعيد الرياضية القادمة، من أجل الحفاظ على المستوى الرفيع للرياضة العسكرية التونسية، والسمعة الطيبة التي تحظى بها إقليميا ودوليا.


وأكد حرص المؤسسة العسكرية على مواصلة توفير كل الظروف الملائمة للنجاح، من بنية تحتية وبرامج تدريب وتربصات، حتى يظلّ الرياضي العسكري، خير سفير لتونس ولجيشها الوطني، وفي استعداد دائم لاعتلاء منصّات التتويج.

تجدر الإشارة، إلى أنّ المنتخب العسكري للملاكمة، شارك في هذه البطولة بخمسة ملاكمين في أوزان مختلفة، وتمكّنوا من إحراز خمس ميداليات: أربع ذهبية وميدالية برونزية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323563

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 فيفري 2026 | 24 شعبان 1447
يوم فقط وتنتهي العزارة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:26
17:58
15:31
12:40
07:11
05:44
يوم فقط وتنتهي العزارة
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
10.29 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-15
21°-13
17°-11
13°-10
17°-12
  • Avoirs en devises 25782,2
  • (11/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,38303 DT
  • (11/02)
  • 1 $ = 2,86604 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/02)     1322,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/02)   27394 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:23 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>