سيدي بوزيد: يوم تحسيسي حول الغذاء السليم خلال شهر رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sidibouzid.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 12 Février 2026
      
نظّم المركب الشبابي حي الهناء بسيدي بوزيد، اليوم الخميس، يوما تحسيسيا حول الغذاء السليم خلال شهر رمضان لفائدة المتكونين الشبان بمركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوزيد، وذلك بهدف ترسيخ العادات الغذائية الصحية والسليمة لدى الشباب خلال شهر رمضان، وتوعيتهم بأهميّة تنظيم الوجبات الغذائية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية التي تساعد على الهضم وحرق الدهون.
وبيّنت منشطة بالمركب الشبابي حي الهناء بسيدي بوزيد بدراوي في تصريح لوات، أن التظاهرة تتخللتها مجموعة من الفقرات تتمثل في حصة تفاعلية مع أخصائي تغذية للحديث حول الطريقة الصحيحة للأكل خلال شهر رمضان، والوجبات الغذائية الصحية التي يمكن تناولها، والعادات الغذائية الخاطئة التي يجب تجنبها، إضافة إلى عدد من ورشات العمل وألعاب وأنشطة رياضية للتشجيع على ممارسة الرياضة بشكل منتظم.
وشارك في هذا اليوم التحسيسي كل من المركب الشبابي حي الهناء بسيدي بوزيد، ومركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوزيد، بحضور المتكونين والمتربصين في قطاع الفلاحة.
الخميس 12 فيفري 2026 | 24 شعبان 1447
