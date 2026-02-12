Babnet   Latest update 23:06 Tunis

وزارة الشؤون الاجتماعية تشرع في الإعداد لإحداث مركز إقليمي للإحاطة بالأطفال المصابين بطيف التوحد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e862f243aac30.30827672_qlhngjeipfmok.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 12 Février 2026 - 23:06
      
شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية في الإعداد لإحداث مركز إقليمي تربوي اجتماعي للإحاطة بالأطفال المصابين بطيف التوحد.

وأكدت الوزارة تحصّلتها على عقار يتمثل في مجمع عمارات ذات 5 طوابق كائن بمعتمدية رجيش من ولاية المهدية، بمقتضى محضر تحويز منذ سنة 2024، والشروع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتخصيصه لاحتضان المركز الإقليمي للإحاطة بالأطفال المصابين بطيف التوحد، وفق ما ورد في رد الوزارة على سؤال كتابي حول تخصيص عقار لإحداث مركز إقليمي تربوي واجتماعي للإحاطة بأطفال طيف التوحد، طرحه النائب محمد بن حسين.


وأفادت الوثيقة التي نشرت، اليوم الخميس على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب، بأن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد إنجاز مثال التهيئة الهندسية حاليا للشروع في إجراءات التخصيص، وإعداد البرنامج الوظيفي للانطلاق في إحداث المركز الإقليمي للإحاطة بالأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد.


وقد وضعت الوزارة برنامج عمل لإعادة توظيف عدد من العقارات في إطار إحداث شبكة من المراكز التربوية المتخصصة في التعهد بالأشخاص المصابين باضطرابات طيف التوحد، انطلاقا من المركز النموذجي لمعالجة التوحد بسيدي حسين بتونس العاصمة.

يشار إلى أن عدد الأطفال المصابين بطيف التوحد في تونس يناهز 200 ألف طفل، وفق تقديرات وزارة الصحّة، التي تؤكد أهمية التشخيص المبكر والدمج المدرسي والدعم والإحاطة العائلية وداخل المجتمع لذوي طيف التوحد.

وكانت تونس انطلقت في أفريل 2023 في تنفيذ برنامج دمج الأطفال ذوي طيف التوحد ضمن مؤسسات الطفولة المبكّرة بالقطاعين العمومي والخاص عبر التكفل بخلاص معاليم تربيتهم ما قبل المدرسيّة.

وتعرّف منظمة الصحّة العالمية، اضطراب التوحّد أو طيف التوحد على أنه مجموعة من الاعتلالات المتنوعة المرتبطة بنمو الدماغ والتي تتصف ببعض الصعوبات في التفاعل الاجتماعي والتواصل، ولها سمات أخرى تتمثل في أنماط لا نموذجية من الأنشطة والسلوكيات مثل صعوبة الانتقال من نشاط إلى آخر والاستغراق في التفاصيل وردود الفعل غير الاعتيادية على الأحاسيس.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323549

