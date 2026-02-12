Babnet   Latest update 20:11 Tunis

رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية يشدّد على أهمية تحفيز المبادرات المشتركة بين المستثمرين التونسيين والأجانب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6978f705637945.18748463_pmoefhjqlinkg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 12 Février 2026 - 19:12
      
شدّد رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، أصلان بالرجب، خلال مشاركته في الدورة 23 للمجلس الإستراتيجي للهيئة التونسية للإستثمار، على أهمية تحفيز المبادرات المشتركة بين المستثمرين التونسيين والأجانب.

كما دعا بالرجب، خلال إنعقاد المجلس، الثلاثاء، الماضي، لتطوير مناخ الأعمال وتحفيز المبادرات المشتركة بين المستثمرين التونسيين والأجانب، بما يعزز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية ويدعم تموقع تونس كوجهة استثمارية موثوقة وجاذبة.


وتناولت الدورة، وفق بلاغ صادر، الخميس، عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، الإتجاهات العالمية للإستثمار وآفاق تونس 2026 وتقديم عرض تحليلي للتطوّر الإيجابي في حجم الإستثمارات العالمية خاصة في مراكز البيانات والذكاء الإصطناعي وأشباه الموصلات والصناعات الدوائية، فضلا عن بحث فرص تموقع تونس في ظل التحولات الإقتصادية الدولية.


كما تم بالمناسبة، بحث الشراكات (Joint-Ventures) كآلية استراتيجية ودراسة واقع الشراكات في تونس واستعراض تجارب دولية ناجحة، علاوة على التركيز على دورها في نقل التكنولوجيا وتسهيل النفاذ إلى الأسواق وتقاسم المخاطر وتعزيز الإرتقاء الصناعي.

وتندرج هذه المشاركة في إطار التزام كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، المتواصل بالمساهمة الفاعلة في صياغة سياسات استثمارية ناجعة، وتعزيز الحوار البنّاء بين القطاعين العمومي والخاص، خدمةً للإقتصاد الوطني ودفعا لمسار التنمية المستديمة.
