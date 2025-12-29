Babnet   Latest update 09:40 Tunis

لحظات صادمة في كأس الأمم الإفريقية.. حارس السودان ينهار على أرض الملعب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69523f121e27d8.57948078_njmfgkioplehq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Decembre 2025 - 09:40 قراءة: 1 د, 13 ث
      
تعرض حارس مرمى منتخب السودان، منجد أبوزيد (المعروف أيضا باسم منجد النيل)، للحظة مثيرة للقلق خلال مباراة فريقه أمام غينيا الاستوائية.

والتقى المنتخبان في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي أقيمت أمس الأحد على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.



في الدقيقة 37 من الشوط الأول، سقط أبوزيد فجأة على أرض الملعب وفقد وعيه دون احتكاك مع أي لاعب، مما أثار حالة من الذعر بين اللاعبين والجماهير. تدخل الفريق الطبي على الفور، وأوقف الحكم المباراة بينما يتلقى الحارس الإسعافات الأولية على أرضية الملعب.


وبعد التدخل الطبي، استعاد أبوزيد إلى وعيه بسرعة وتم إجراء فحوصات أولية، من بينها اختبار مستوى السكر في الدم وفحص ضغط الدم، ويعتقد أن السبب يعود إلى انخفاض مؤقت في مستوى الجلوكوز أو الضغط، ولم تُظهر الفحوصات ما يدل على إصابة خطيرة.

رغم المخاوف، استعاد الحارس عافيته واستكمل المباراة بعد فترة توقف استمرت حوالي 10 دقائق، وأبقى على مرماه نظيفا حتى النهاية، وساهم في تأمين فوز منتخب السودان بهدف دون رد.
حقق منتخب السودان فوزا مهما على غينيا الاستوائية (1–0) في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، وهو الفوز الذي منح الفريق 3 نقاط ثمينة في سعيه للتأهل إلى دور الـ16.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321035

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Angola CAN 2025 - Egypte CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Zimbabwe CAN 2025 - Afrique du Sud CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Comores CAN 2025 - Mali CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Zambie CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 29 ديسمبر 2025 | 9 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:14
14:53
12:28
07:31
05:59
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
10° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
17°-9
16°-9
16°-9
18°-9
  • Avoirs en devises 25475,1
  • (26/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38504 DT
  • (26/12)
  • 1 $ = 2,90350 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/12)     1269,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/12)   26449 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026