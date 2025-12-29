لحظات صادمة في كأس الأمم الإفريقية.. حارس السودان ينهار على أرض الملعب

تعرض حارس مرمى منتخب السودان، منجد أبوزيد (المعروف أيضا باسم منجد النيل)، للحظة مثيرة للقلق خلال مباراة فريقه أمام غينيا الاستوائية.



والتقى المنتخبان في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي أقيمت أمس الأحد على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.



During Equatorial Guinea vs. Sudan at AFCON, keeper Monged Abuzaid appeared to collapse and lose consciousness.



After receiving medical attention, he was able to get back on his feet and continue the match as Sudan went on to win and keep a clean sheet. pic.twitter.com/JBnK5bImvJ — ESPN Africa (@ESPNAfrica) December 28, 2025

في الدقيقة 37 من الشوط الأول، سقط أبوزيد فجأة على أرض الملعب وفقد وعيه دون احتكاك مع أي لاعب، مما أثار حالة من الذعر بين اللاعبين والجماهير. تدخل الفريق الطبي على الفور، وأوقف الحكم المباراة بينما يتلقى الحارس الإسعافات الأولية على أرضية الملعب.وبعد التدخل الطبي، استعاد أبوزيد إلى وعيه بسرعة وتم إجراء فحوصات أولية، من بينها اختبار مستوى السكر في الدم وفحص ضغط الدم، ويعتقد أن السبب يعود إلى انخفاض مؤقت في مستوى الجلوكوز أو الضغط، ولم تُظهر الفحوصات ما يدل على إصابة خطيرة.رغم المخاوف، استعاد الحارس عافيته واستكمل المباراة بعد فترة توقف استمرت حوالي 10 دقائق، وأبقى على مرماه نظيفا حتى النهاية، وساهم في تأمين فوز منتخب السودان بهدف دون رد.حقق منتخب السودان فوزا مهما على غينيا الاستوائية (1–0) في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، وهو الفوز الذي منح الفريق 3 نقاط ثمينة في سعيه للتأهل إلى دور الـ16.