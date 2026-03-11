Babnet   Latest update 19:12 Tunis

وزير دولة في الخارجية القطرية: الدوحة لم تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لاستهداف إيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b112aa25cc10.71585541_goijekqnphlfm.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 18:09 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وكالات - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر سلطان بن سعد المريخي، إن الدوحة لم تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لاستهداف إيران.

وأضاف سلطان بن سعد المريخي أن قطر تسعى من خلال دعوات متكررة للولايات المتحدة إلى تسوية سلمية للنزاع مع إيران.


وصرح بأن قطر وسلطنة عمان لن تتمكنا من التوسط في تسوية النزاع حول إيران بينما تتعرضان للهجوم.


وجدد سلطان بن سعد المريخي خلال اتصال مع فريت هوجا وزير أوروبا والشؤون الخارجية بألبانيا، إدانته للهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية.

وشدد على أنه لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيرا في هذا السياق إلى أن قطر حرصت دوما على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وتوسطت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي.

وأكد وزير الدولة على ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325222

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 11 مارس 2026 | 21 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:51
18:25
15:49
12:36
06:36
05:10
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet20°
16° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-10
20°-9
18°-9
20°-8
14°-7
  • Avoirs en devises 25264,4
  • (11/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,40162 DT
  • (11/03)
  • 1 $ = 2,92239 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/03)     1368,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/03)   27924 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>