وزير دولة في الخارجية القطرية: الدوحة لم تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لاستهداف إيران

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر سلطان بن سعد المريخي، إن الدوحة لم تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لاستهداف إيران.وأضاف سلطان بن سعد المريخي أن قطر تسعى من خلال دعوات متكررة للولايات المتحدة إلى تسوية سلمية للنزاع مع إيران.وصرح بأن قطر وسلطنة عمان لن تتمكنا من التوسط في تسوية النزاع حول إيران بينما تتعرضان للهجوم.وجدد سلطان بن سعد المريخي خلال اتصال مع فريت هوجا وزير أوروبا والشؤون الخارجية بألبانيا، إدانته للهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية.وشدد على أنه لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيرا في هذا السياق إلى أن قطر حرصت دوما على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وتوسطت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي.وأكد وزير الدولة على ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة.