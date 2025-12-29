صورة اليوم: الفنان شمس الدين باشا يتبرع بجرار لمدينته تبرسق

قام الفنان الاستعراضي شمس الدين باشا بالتبرع بجرار لمدينته تبرسق من ولاية باجة والتي تعرف بمنتوجاتها الفلاحية.ونشر شمس الدين باشا صورة له اثناء الاحتفال بالمناسبة مع السلطات المحلية وصورة للجرار الهدية.