Babnet   Latest update 07:53 Tunis

القيروان: اعتداء جديد على سائق تاكسي فردي يثير مخاوف مهنيّي القطاع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695220683d5197.55692186_flkeigmhjqopn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Decembre 2025 - 07:37 قراءة: 1 د, 41 ث
      
شهد حيّ المنشية وسط مدينة القيروان، مساء الأحد 28 ديسمبر 2025، حادثة اعتداء (براكاج) استهدفت سائق سيارة أجرة “تاكسي فردي” حيث أقدم شاب على محاولة الاستيلاء على السيارة باستعمال القوة، ما خلّف حالة من الهلع والخوف في صفوف السائق.

ووفق المعطيات الأولية، جدّت الحادثة إثر توقّف السائق لإنزال أحد الحرفاء، قبل أن يفاجئه المعتدي بالقفز فوق مقدّمة السيارة ومحاولة افتكاكها. وأمام مقاومة السائق ومحاولته الفرار، قام الجاني بتهشيم البلور، الأمر الذي اضطر السائق إلى مغادرة السيارة والفرار خوفًا على حياته.



وقد لاذ المعتدي بالفرار على متن سيارة الأجرة، قبل أن يصطدم بباب حديدي تابع لأحد المحلات التجارية، متسبّبًا في أضرار مادية بالسيارة وبالمحل. وعلى إثر ذلك، تحوّلت الوحدات الأمنية إلى مكان الحادث، بحضور ممثلين عن نقابة التاكسي الفردي بالقيروان، حيث تمّ لاحقًا إرجاع السيارة إلى صاحبها.

وفي تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، عبّر علي تُركيّة، أمين مال الغرفة الوطنية النقابية لأصحاب التاكسي الفردي، عن استياء عميق من تكرّر مثل هذه الاعتداءات، معتبرًا أنّ ما يحدث لم يعد حوادث معزولة، بل تحوّل إلى ظاهرة مقلقة تهدّد سلامة السائقين وحقّهم في العمل في ظروف آمنة.

وأشار المتحدّث إلى أنّ القيروان شهدت خلال فترة وجيزة عدّة عمليات براكاج، من بينها حادثة أودت بحياة سائق قبل نحو أسبوع، إضافة إلى اعتداءات أخرى خلّفت إصابات جسدية ونفسية، مؤكدًا أنّ هذه الجرائم خلّفت عائلات مفجوعة وأيتامًا، وأثّرت بشكل مباشر في المناخ العام داخل القطاع.

وأضاف تُركيّة أنّ تفشّي تعاطي المخدّرات داخل عدد من الأحياء يُعدّ من أبرز الأسباب التي تقف وراء تصاعد وتيرة هذه الاعتداءات، داعيًا السلط المعنية إلى تكثيف التواجد الأمني، إلى جانب مقاربة اجتماعية شاملة لمعالجة جذور الظاهرة، وليس الاكتفاء بالحلول الأمنية الظرفية.

كما شدّد على ضرورة حماية مهنيّي القطاع وضمان مصادر رزقهم، خاصة في الحالات التي يتعرّض فيها السائقون إلى تعطّل قسري عن العمل بسبب الأضرار المادية أو الصدمات النفسية التي تخلّفها مثل هذه الاعتداءات.

ويُجمع ممثلو القطاع على أنّ ضمان سلامة سائقي التاكسي لم يعد مطلبًا مهنيًا فحسب، بل أضحى قضية مجتمعية تستوجب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني، حفاظًا على الأرواح وديمومة هذا النشاط الحيوي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321032

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Angola CAN 2025 - Egypte CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Zimbabwe CAN 2025 - Afrique du Sud CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Comores CAN 2025 - Mali CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Zambie CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 29 ديسمبر 2025 | 9 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:14
14:53
12:28
07:31
05:59
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
9° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
17°-9
16°-9
16°-9
18°-9
  • Avoirs en devises 25475,1
  • (26/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38504 DT
  • (26/12)
  • 1 $ = 2,90350 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/12)     1269,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/12)   26449 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026