القيروان: اعتداء جديد على سائق تاكسي فردي يثير مخاوف مهنيّي القطاع

شهد حيّ المنشية وسط مدينة القيروان، مساء الأحد 28 ديسمبر 2025، حادثة اعتداء (براكاج) استهدفت سائق سيارة أجرة “تاكسي فردي” حيث أقدم شاب على محاولة الاستيلاء على السيارة باستعمال القوة، ما خلّف حالة من الهلع والخوف في صفوف السائق.



ووفق المعطيات الأولية، جدّت الحادثة إثر توقّف السائق لإنزال أحد الحرفاء، قبل أن يفاجئه المعتدي بالقفز فوق مقدّمة السيارة ومحاولة افتكاكها. وأمام مقاومة السائق ومحاولته الفرار، قام الجاني بتهشيم البلور، الأمر الذي اضطر السائق إلى مغادرة السيارة والفرار خوفًا على حياته.



وقد لاذ المعتدي بالفرار على متن سيارة الأجرة، قبل أن يصطدم بباب حديدي تابع لأحد المحلات التجارية، متسبّبًا في أضرار مادية بالسيارة وبالمحل. وعلى إثر ذلك، تحوّلت الوحدات الأمنية إلى مكان الحادث، بحضور ممثلين عن، حيث تمّ لاحقًا إرجاع السيارة إلى صاحبها.وفي تصريح لإذاعة، عبّر، أمين مال الغرفة الوطنية النقابية لأصحاب التاكسي الفردي، عنمن تكرّر مثل هذه الاعتداءات، معتبرًا أنّ ما يحدث لم يعد حوادث معزولة، بل تحوّل إلىتهدّد سلامة السائقين وحقّهم في العمل في ظروف آمنة.وأشار المتحدّث إلى أنّ القيروان شهدت خلال فترة وجيزة، من بينها حادثة أودت بحياة سائق قبل نحو أسبوع، إضافة إلى اعتداءات أخرى خلّفت إصابات جسدية ونفسية، مؤكدًا أنّ هذه الجرائم خلّفت عائلات مفجوعة وأيتامًا، وأثّرت بشكل مباشر في المناخ العام داخل القطاع.وأضاف تُركيّة أنّداخل عدد من الأحياء يُعدّ من أبرز الأسباب التي تقف وراء تصاعد وتيرة هذه الاعتداءات، داعيًا السلط المعنية إلى، إلى جانب مقاربة اجتماعية شاملة لمعالجة جذور الظاهرة، وليس الاكتفاء بالحلول الأمنية الظرفية.كما شدّد على ضرورة حماية مهنيّي القطاع وضمان مصادر رزقهم، خاصة في الحالات التي يتعرّض فيها السائقون إلى تعطّل قسري عن العمل بسبب الأضرار المادية أو الصدمات النفسية التي تخلّفها مثل هذه الاعتداءات.ويُجمع ممثلو القطاع على أنّ ضمانلم يعد مطلبًا مهنيًا فحسب، بل أضحىتستوجب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني، حفاظًا على الأرواح وديمومة هذا النشاط الحيوي.