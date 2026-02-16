Babnet   Latest update 16:25 Tunis

رسميا… رئيس الـ"فيفا" يحصل على الجنسية اللبنانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69932d64618a78.07537718_phmlfqjnekgoi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 16 Février 2026 - 15:43
      
أصبح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو مواطنا لبنانيا بعدما أتم اليوم إجراءات البصمة له ولعائلته في مقر وزارة الداخلية بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار.

وخلال اللقاء، قدم إنفانتينو للحجار قميصا رسميا من الـ"فيفا" حمل اسمه، إلى جانب هدية تذكارية من الاتحاد، في لفتة تُعبِّر عن عمق العلاقات والتقدير المتبادل.



وأعرب إنفانتينو عن محبته للبنان واعتزازه بزيارته، مؤكدا حرصه على دعم كرة القدم اللبنانية وتعزيز التعاون مع الاتحاد اللبناني، بينما شدد رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر على أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز حضور لبنان على الساحة الرياضية الدولية.


وكان إنفانتينو قد وصل إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا، برفقة عائلته، حيث كان في استقباله حيدر والشحف، وممثل مكتب "فيفا" في دبي عصام السحيباني.

وخلال الاستقبال، قدم حيدر لإنفانتينو قميص المنتخب اللبناني الذي حمل اسمه والرقم 9، في لفتة ترحيبية تعبّر عن عمق العلاقة بين الاتحادين اللبناني والدولي.

يذكر أن إنفانتينو كان قد زار لبنان سابقا في نوفمبر 2025، حيث التقى رئيس لبنان، ووعد حينها بالحصول على الجنسية اللبنانية.
