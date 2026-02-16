Babnet   Latest update 19:26 Tunis

مباريات الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: المواعيد والقنوات الناقلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69934945745068.39522570_mlkjopqifeghn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 16 Février 2026 - 18:43
      
تتجه أنظار عشاق كرة القدم، الثلاثاء والأربعاء، إلى الملاعب الأوروبية مع انطلاق ذهاب مرحلة الملحق المؤهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في مواجهات مرتقبة تحمل طابع الندية والإثارة.

وتبرز في هذه المرحلة قمة ملعب “دا لوز” في لشبونة بين بنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني، في اختبار قوي للفريقين من أجل الاقتراب من بطاقة العبور إلى الدور المقبل.


كما يشهد ملعب “لويس الثاني” مواجهة فرنسية خالصة بين موناكو وباريس سان جيرمان حامل اللقب، في لقاء يعد بالكثير من التنافس، في ظل رغبة كل طرف في تعزيز حظوظه القارية.


برنامج مباريات الذهاب (بتوقيت السعودية)

الثلاثاء 17 فيفري 2026

غلطة سراي (تركيا) × يوفنتوس (إيطاليا) – 20:45

موناكو (فرنسا) × باريس سان جيرمان (فرنسا) – 23:00

بنفيكا (البرتغال) × ريال مدريد (إسبانيا) – 23:00

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) × أتالانتا (إيطاليا) – 23:00

الأربعاء 18 فيفري 2026

كاراباخ (أذربيجان) × نيوكاسل يونايتد (إنجلترا) – 20:45

كلوب بروج (بلجيكا) × أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – 23:00

بودو غليمت (النرويج) × إنتر (إيطاليا) – 23:00

أولمبياكوس (اليونان) × باير ليفركوزن (ألمانيا) – 23:00

القنوات الناقلة

تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا حصريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، وذلك على قنوات beIN Sports HD 1 و2 و3، إضافة إلى تطبيق beIN CONNECT.
