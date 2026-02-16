مباريات الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: المواعيد والقنوات الناقلة

برنامج مباريات الذهاب (بتوقيت السعودية)



الثلاثاء 17 فيفري 2026



الأربعاء 18 فيفري 2026



القنوات الناقلة



تتجه أنظار عشاق كرة القدم، الثلاثاء والأربعاء، إلى الملاعب الأوروبية مع انطلاق ذهاب مرحلة الملحق المؤهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في مواجهات مرتقبة تحمل طابع الندية والإثارة.وتبرز في هذه المرحلة قمة ملعب “دا لوز” في لشبونة بين بنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني، في اختبار قوي للفريقين من أجل الاقتراب من بطاقة العبور إلى الدور المقبل.كما يشهد ملعب “لويس الثاني” مواجهة فرنسية خالصة بين موناكو وباريس سان جيرمان حامل اللقب، في لقاء يعد بالكثير من التنافس، في ظل رغبة كل طرف في تعزيز حظوظه القارية.غلطة سراي (تركيا) × يوفنتوس (إيطاليا) – 20:45موناكو (فرنسا) × باريس سان جيرمان (فرنسا) – 23:00بنفيكا (البرتغال) × ريال مدريد (إسبانيا) – 23:00بوروسيا دورتموند (ألمانيا) × أتالانتا (إيطاليا) – 23:00كاراباخ (أذربيجان) × نيوكاسل يونايتد (إنجلترا) – 20:45كلوب بروج (بلجيكا) × أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – 23:00بودو غليمت (النرويج) × إنتر (إيطاليا) – 23:00أولمبياكوس (اليونان) × باير ليفركوزن (ألمانيا) – 23:00تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا حصريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات، وذلك على قنوات beIN Sports HD 1 و2 و3، إضافة إلى تطبيق