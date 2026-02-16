مباريات الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: المواعيد والقنوات الناقلة
تتجه أنظار عشاق كرة القدم، الثلاثاء والأربعاء، إلى الملاعب الأوروبية مع انطلاق ذهاب مرحلة الملحق المؤهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في مواجهات مرتقبة تحمل طابع الندية والإثارة.
وتبرز في هذه المرحلة قمة ملعب “دا لوز” في لشبونة بين بنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني، في اختبار قوي للفريقين من أجل الاقتراب من بطاقة العبور إلى الدور المقبل.
كما يشهد ملعب “لويس الثاني” مواجهة فرنسية خالصة بين موناكو وباريس سان جيرمان حامل اللقب، في لقاء يعد بالكثير من التنافس، في ظل رغبة كل طرف في تعزيز حظوظه القارية.
برنامج مباريات الذهاب (بتوقيت السعودية)
الثلاثاء 17 فيفري 2026غلطة سراي (تركيا) × يوفنتوس (إيطاليا) – 20:45
موناكو (فرنسا) × باريس سان جيرمان (فرنسا) – 23:00
بنفيكا (البرتغال) × ريال مدريد (إسبانيا) – 23:00
بوروسيا دورتموند (ألمانيا) × أتالانتا (إيطاليا) – 23:00
الأربعاء 18 فيفري 2026كاراباخ (أذربيجان) × نيوكاسل يونايتد (إنجلترا) – 20:45
كلوب بروج (بلجيكا) × أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – 23:00
بودو غليمت (النرويج) × إنتر (إيطاليا) – 23:00
أولمبياكوس (اليونان) × باير ليفركوزن (ألمانيا) – 23:00
القنوات الناقلةتنقل مباريات دوري أبطال أوروبا حصريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، وذلك على قنوات beIN Sports HD 1 و2 و3، إضافة إلى تطبيق beIN CONNECT.
