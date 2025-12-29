Babnet   Latest update 14:16 Tunis

رياض دغفوس : المتحوّر "K" المتفرّع عن فيروس H3N1 لا يشكّل خطورة أكبر من غيره ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6901ba15306f67.27247391_jinfgqpheomlk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Decembre 2025 - 13:12 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أكد مدير عام مركز اليقظة الدوائية بوزارة الصحة، رياض دغفوس، اليوم الاثنين، أنّ المتحور الجديد "K" المتفرّع عن انفلونزا H3N2، الذي تميز بانتشاره السريع في عدد من البلدان لاسيما الأوروبية، لا يكتسي خطورة أكثر من غيره من المتحورات الذي سبقته، مشددا على ضرورة احترام التدابير الوقائية للحد من مضاعافته.

وأوضح دغفوس، في تصريح اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/، أنّ الوضع الوبائي في تونس لم يشهد حتى الآن تسجيل عدد إصابات يفوق ما تم رصده خلال العام الماضي، مبيّنا أنّ انتشار الفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء أمر طبيعي مع انخفاض درجات الحرارة.



ورغم أنّ المتحوّر الجديد لا يُعدّ أخطر من المتحورات السابقة، أشار دغفوس إلى أنّه قد يًشكّل مصدر قلق خاص للفئات الهشة، مثل كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

لفت إلى أنّ أعراض المتحوّر الجديد تتشابه مع أعراض الإنفلونزا الموسمية، وتشمل الحمى، والسعال، والتهاب الحلق، وآلام الجسم، مؤكدا ضرورة اتخاذ الاحتياطات للحد من انتقال العدوى.

ودعا دغفوس المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر عرضة للعدوى، إلى التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الأخرى، مثل تهوئة الأماكن المغلقة، وغسل اليدين، وارتداء الكمامة، واحترام التباعد الاجتماعي خاصة عند التعامل مع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321048

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Angola CAN 2025 - Egypte CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Zimbabwe CAN 2025 - Afrique du Sud CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Comores CAN 2025 - Mali CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Zambie CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 29 ديسمبر 2025 | 9 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:14
14:53
12:28
07:31
05:59
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
17°-9
16°-9
16°-9
18°-9
  • Avoirs en devises 25475,1
  • (26/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38504 DT
  • (26/12)
  • 1 $ = 2,90350 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/12)     942,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/12)   26605 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026