وزارة التربية تنظم الملتقى الجهوي لألعاب الرياضيات والمنطق لتعزيز مهارات التفكير لدى التلاميذ

نظّمت وزارة التربية الملتقى الجهوي الأول لألعاب الرياضيات والمنطق بهدف تبادل الخبرات وإبراز مواهب التلاميذ في مجالات التفكير الرياضي والمنطقي، وذلك احتفالا باليوم العالمي للرياضيات الموافق 14 مارس من كل عام.ويتأهّل عن كل مستوى دراسي ثلاثة تلاميذ للمشاركة في الملتقى الوطني المزمع تنظيمه خلال شهر أفريل 2026، في خطوة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الرياضيات في الوسط المدرسي وتعزيزها كأداة أساسية لتنمية التفكير العلمي والإبداع لدى الناشئة.وفي إطار دعم هذا المشروع، أشرفت الإدارة العامة للمرحلة الابتدائية على إحداث نوادي ألعاب الرياضيات والمنطق خلال السنة الدراسية 2025-2026، بمعدل عشرة نوادي في كل مندوبية جهوية للتربية، ويضم كل ناد حوالي خمسة عشر تلميذا.وقد استفاد منشّطو هذه النوادي من حلقة تكوينية وطنية خصصت لتطوير مهاراتهم في استخدام ألعاب الرياضيات والمنطق في التنشيط التربوي ودعم التعلمات داخل النوادي، بما يعزز علاقة التلاميذ بالرياضيات ويقوي ثقتهم في قدراتهم على التفكير والاستنتاج.ويأتي هذا المشروع التربوي ضمن توجّهات وزارة التربية الرامية إلى تحسين أداء المتعلمين في مادة الرياضيات والارتقاء بنتائجهم في مختلف التقييمات الوطنية والدولية.كما يندرج ضمن استراتيجيتها لدعم التعلمات الأساسية وتنمية الكفايات المنطقية لدى التلاميذ، عبر اعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة مستمدة من مرجعيات التربية المعاصرة، تقوم على التعلم النشط والتعلم باللعب.خميس