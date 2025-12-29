أحمد العميري: وجود إخلالات خطيرة في شحنات لحوم مورّدة ومبرّدة وردت مؤخرًا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6799df21bde882.14305559_gqmjfenkiploh.jpg width=100 align=left border=0>

أكّد أحمد العميري، رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين، في لقاء على إذاعة الجوهرة ضمن فقرة ضيف الدنيا وما فيها، وجود إخلالات خطيرة في شحنات لحوم مورّدة ومبرّدة وردت مؤخرًا، معتبرًا أنّها غير صالحة للبيع ولا تستجيب للمعايير المتّفق عليها.



وأوضح العميري أنّ المعاينات الميدانية التي شاركت فيها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، إلى جانب المصالح البيطرية والأمن، أسفرت عن تشميع الكميات المعنية واتخاذ قرار الإتلاف أو الإرجاع للمصدر، بعد رصد ارتفاع مفرط في نسبة الشحوم ووجود لحوم إناث خلافًا لما نُصّ عليه تعاقديًا، إضافة إلى غياب الأختام الصحية القانونية.









وشدّد رئيس الغرفة على أنّ المسؤولية كاملة تتحمّلها الأطراف المكلّفة بعملية الفرز بالخارج، معتبرًا أنّ المهمّة لم تُنجز وفق الأصول، ما تسبّب في إهدار للعملة الصعبة المخصّصة للتوريد. كما أكّد أنّ الغرفة لن تقبل بتسويق أي لحوم لا تحمل الأختام الصحية المعتمدة أو لا تستجيب لشروط الجودة.



وأفاد العميري بأنّ التدخّل شمل محاضر رسمية ووجودًا متواصلًا للأطراف الرقابية إلى ساعات متأخّرة، لضمان عدم تسريب الكميات إلى السوق. وأكّد أنّ حماية المستهلك وسلامة الغذاء خطّ أحمر.





وشدّد رئيس الغرفة على أنّتتحمّلها الأطراف المكلّفة بعملية، معتبرًا أنّ المهمّة لم تُنجز وفق الأصول، ما تسبّب فيالمخصّصة للتوريد. كما أكّد أنّ الغرفةلا تحمل الأختام الصحية المعتمدة أو لا تستجيب لشروط الجودة.وأفاد العميري بأنّ التدخّل شملووجودًا متواصلًا للأطراف الرقابية إلى ساعات متأخّرة، لضمان عدم تسريب الكميات إلى السوق. وأكّد أنّوسلامة الغذاء خطّ أحمر.