الركراكي: وعد التتويج ما زال قائمًا وتصدّر المجموعة يمنح الأفضلية للمنتخب المغربي

أكد وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، أن “أسود الأطلس” يدخلون مباراتهم أمام منتخب زامبيا بعزيمة قوية من أجل تحقيق الفوز وضمان صدارة المجموعة، بما يسمح لهم بمواصلة المشوار في كأس إفريقيا للأمم من مدينة الرباط.



وأوضح الركراكي، خلال الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء المقرر يوم الاثنين، أن الهدف منذ انطلاق المنافسة كان إنهاء دور المجموعات في المركز الأول، مشيرًا إلى أن تصدّر المجموعة يمنح المنتخب أفضلية مهمة، أبرزها الاستمرار في اللعب بالرباط قبل الدخول في مرحلة الأدوار الإقصائية.









وأضاف مدرب المنتخب المغربي أن نهاية دور المجموعات تمثّل بداية مرحلة جديدة أكثر صعوبة، حيث تصبح كل المباريات حاسمة، مؤكدًا على ضرورة مواصلة التطور الجماعي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام زامبيا من أجل تعزيز الثقة والاستعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة.

وفي ما يتعلّق بالأجواء داخل المعسكر، أشار الركراكي إلى أن الروح السائدة بين اللاعبين إيجابية جدًا، مبرزًا أن المنتخب يعيش أجواء عائلية تساعد على التركيز والعمل في ظروف مثالية.



كما خصّ إشادة خاصة بالدولي المغربي أشرف حكيمي، مثمنًا المجهود الكبير الذي بذله لاستعادة جاهزيته الكاملة، سواء عبر التدريبات المكثفة أو جلسات الترويض الطبي، واصفًا إياه بالنموذج الذي يُحتذى به من حيث الالتزام والاحترافية.



