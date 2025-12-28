Babnet   Latest update 15:02 Tunis

يتواصل فتح باب الترشح للمشاركة في برنامج تدريبي في "فنون السيرك" إلى غاية يوم 23 جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695104160a09e9.54528528_jmqihnfoelkpg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 28 Decembre 2025 - 14:17
      
يتواصل فتح باب الترشح للمشاركة في برنامج تدريبي في "فنون السيرك"، من تنظيم المسرح الوطني التونسي وسيتم تنظيمها في الفترة الممتدة من شهر فيفري إلى شهر جويلية 2026، وذلك إلى غاية يوم 23 جانفي 2026.

ويتنزل هذا البرنامج التدريبي في إطار مشروع يهدف إلى إحياء السيرك الفني وإحداث اختصاص "السيرك" صلب المدرسة التطبيقية للحرف المسرحية التي ينظمها المسرح الوطني التونسي، "ويتضمن هذا البرنامج خمس دورات لمدة أسبوع في كلّ دورة، ويتم تنظيمها في الفترة الممتدة من شهر فيفري إلى شهر جويلية 2026، في شكل ورشات تطبيقيّة وتربّصات بتأطير مكوّنين متخصّصين".



ويتم اختيار المترشحين على مرحلتين، الأولى تقوم على فرز ملفات الترشح، التي تتضمن مطلبا كتابيا باسم المدير العام للمسرح الوطني التونسي، مع شرح الدوافع، و سيرة ذاتية /فنيّة مفصلة، وعدد من الوثائق الرسمية الأخرى التي تم تحديدها في البلاغ الصادر عن المسرح الوطني التونسي في صفحته الرسمية.
ويُشترط في المُترشح أن يتمتع بخبرة فنيّة وتجربة في الأداء الحركي في مجال الهواية أو الاحتراف، وألا يقلّ المستوى التّعليمي عن السّنة الثّانية ثانوي، وأن يكون السن بين 18 و25 سنة كحدّ أقصى، وأن تتوفّر في المترشّح رغبة حقيقيّة في التّعلّم واكتساب المعرفة والمهارات والتّحلّي بحسن فنيّ مرهف وروح العمل الجماعي، وأن يتمتّع المترشّح بصحّة جسديّة ونفسيّة جيّدة تخوّل له متابعة التّدريبات بانتظام والعمل بروح الانضباط الذّاتي.
أما المرحلة الثانية من الفرز فتتمثل في اختبارات الأداء لمن تم قبولهم أوليا، وتتم دعوة المترشّحين للمشاركة في "اختبارات أداء أمام لجنة تقييم وتشتمل الاختبارات على مقابلة شفويّة وتمارين تطبيقيّة وارتجال، بهدف تقييم مؤهّلات المترشّح التقنية والفنية : المرونة، الطّاقة، الحس الإبداعي، الإيقاع، العمل الجماعي".
