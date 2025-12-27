المعهد الوطني للرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026
توقّع المعهد الوطني للرصد الجوي تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026 (جانفي – فيفري – مارس).
وأوضح المعهد، في نشرته الخاصة بالتوقعات الموسمية الصادرة السبت، أنّ هذا الثلاثي سيشهد، مقارنة بالفترة المرجعية 1991–2020، معدلات حرارة متوسّطة تميل إلى الارتفاع، رغم بقائها منخفضة نسبيًا من حيث القيم المطلقة.
ومن المنتظر أن تتراوح المعدلات الحرارية:
* بين 10 و13 درجة مائوية في مناطق الشمال والوسط
* بين 12 و14,5 درجة مائوية في الجنوب
أدنى درجات الحرارةوستُسجَّل أدنى درجات الحرارة، التي ستتراوح بين 7 و9 درجات مائوية، بالمرتفعات الغربية، خاصة في تالة والقصرين والكاف.
الوضع المطري خلال الثلاثيوسيتميّز الثلاثي الأوّل، من جهة أخرى، بـ:
* تساقطات مطرية هامة عموما بالشمال
* كميات متوسّطة بالوسط
* ضعيفة بالجنوب
وستتراوح المعدلات المتوسّطة للأمطار في الشمال بين:
* 200 مليمتر بقليبية
* 230 مليمتر ببنزرت
* لتبلغ حوالي 370 مليمتر بطبرقة
أمّا في الوسط، فستتراوح الكميات بين:
* 77 مليمتر بالقيروان
* 104 مليمتر بالمهدية
في حين ستظل ضعيفة بالجنوب، حيث يُنتظر أن تتراوح بين:
* 21 مليمتر برمادة
* 66 مليمتر بصفاقس
جانفي 2026: درجات حرارة منخفضةسيُسجّل شهر جانفي معدلات حرارة منخفضة، تتراوح عموما بين 6,3 و13,3 درجة مائوية، مع معدل عام يُقدّر بنحو 11,3 درجة مائوية.
وبخصوص الأمطار، ستتراوح الكميات بين:
* 150 مليمتر بأقصى الشمال الغربي (طبرقة)
* و5 مليمترات بالبرمة (الجنوب)
فيفري 2026: مناخ جاف بالوسط والجنوبسيبلغ المعدّل العام لدرجات الحرارة خلال شهر فيفري حوالي 11,9 درجة مائوية، وسيتراوح حسب الجهات بين:
* 6,7 درجات مائوية بتالة
* و14 درجة مائوية بجربة
وسيظل الشمال الأكثر رطوبة، بكميات أمطار تتراوح بين 40 و130 مليمترًا، في حين سيتّسم الوسط والجنوب بمناخ أكثر جفافًا، مع كميات تقلّ غالبًا عن 33 مليمترًا.
مارس 2026: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارةومن المنتظر تسجيل ظروف رطبة نسبيًا خلال شهر مارس 2026، مع تراكم كميات أمطار تتراوح بين 35 و97 مليمترًا بالشمال.
أمّا الوسط والجنوب، فسيشهدان مناخًا أكثر جفافًا، مع تساقطات تقلّ عمومًا عن 40 مليمترًا.
كما ستسجّل درجات الحرارة المتوسّطة ارتفاعًا تدريجيًا، لتتراوح بين:
* 9,5 و12 درجة مائوية بالمرتفعات الغربية (تالة، القصرين، الكاف)
* 14 و16 درجة مائوية بالجنوب
* وتصل إلى نحو 17 درجة مائوية بكل من تطاوين ورمادة
