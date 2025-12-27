المعهد الوطني للرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026

توقّع المعهد الوطني للرصد الجوي تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026 (جانفي – فيفري – مارس).



وأوضح المعهد، في نشرته الخاصة بالتوقعات الموسمية الصادرة السبت، أنّ هذا الثلاثي سيشهد، مقارنة بالفترة المرجعية 1991–2020، معدلات حرارة متوسّطة تميل إلى الارتفاع، رغم بقائها منخفضة نسبيًا من حيث القيم المطلقة.



أدنى درجات الحرارة



الوضع المطري خلال الثلاثي



جانفي 2026: درجات حرارة منخفضة



فيفري 2026: مناخ جاف بالوسط والجنوب



مارس 2026: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة



ومن المنتظر أن تتراوح المعدلات الحرارية:* بينفي مناطق* بينفيوستُسجَّل أدنى درجات الحرارة، التي ستتراوح بين، بالمرتفعات الغربية، خاصة فيوسيتميّز الثلاثي الأوّل، من جهة أخرى، بـ:وستتراوح المعدلات المتوسّطة للأمطار في الشمال بين:* لتبلغ حواليأمّا في الوسط، فستتراوح الكميات بين:في حين ستظل ضعيفة بالجنوب، حيث يُنتظر أن تتراوح بين:سيُسجّل شهر جانفي معدلات حرارة منخفضة، تتراوح عموما بين، مع معدل عام يُقدّر بنحووبخصوص الأمطار، ستتراوح الكميات بين:* وسيبلغ المعدّل العام لدرجات الحرارة خلال شهر فيفري حوالي، وسيتراوح حسب الجهات بين:* ووسيظل الشمال الأكثر رطوبة، بكميات أمطار تتراوح بين، في حين سيتّسم، مع كميات تقلّ غالبًا عنومن المنتظر تسجيلخلال شهر مارس 2026، مع تراكم كميات أمطار تتراوح بينبالشمال.أمّا الوسط والجنوب، فسيشهدان، مع تساقطات تقلّ عمومًا عنكما ستسجّل درجات الحرارة المتوسّطة، لتتراوح بين:بالمرتفعات الغربية (تالة، القصرين، الكاف)بالجنوب* وتصل إلى نحوبكل من