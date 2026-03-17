إيقاف 11 قاصرًا بعد رشق سيارات بالحجارة في السيجومي
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بالسيجومي، تحت إشراف رئيس المنطقة، وفي ظرف زمني وجيز، من إيقاف 11 قاصرًا تورّطوا في رشق السيارات المارة بطريق الملاسين وحي هلال بالحجارة ومواد صلبة، وذلك إثر وجبة الإفطار، مما أسفر عن إلحاق أضرار بعدد من السيارات.
وأفادت المعطيات الأمنية أنه تم، إثر تفتيش الموقوفين، حجز أسلحة بيضاء لدى عدد منهم.
وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض، تمهيدًا لإحالتهم على أنظار القضاء.
وأفادت المعطيات الأمنية أنه تم، إثر تفتيش الموقوفين، حجز أسلحة بيضاء لدى عدد منهم.
وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض، تمهيدًا لإحالتهم على أنظار القضاء.
