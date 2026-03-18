مقتل إسرائيليين وإصابة العشرات في هجوم صاروخي إيراني واسع

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتلوإصابةجراء هجوم صاروخي واسع نفذته إيران مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء، وسط تصعيد عسكري غير مسبوق في المنطقة.وذكرت التقارير أن صفارات الإنذار دوت فيومناطق واسعة من شمال ووسط وجنوب إسرائيل، في وقت سُمع فيه دوي انفجارات قوية نتيجة عمليات اعتراض الصواريخ من قبل منظومات الدفاع الجوي.وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى وقوع، فيما سقطت صواريخ وشظايا في عدة مواقع ضمن منطقة، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار مادية وتحرك واسع لفرق الإطفاء والإنقاذ.ووقعت الإصابات، وفق المعطيات الأولية، في مناطق من بينها، حيث تحدثت التقارير عن وجود عالقين تعمل فرق الإنقاذ على الوصول إليهم، في ظل انتشار طواقم الإسعاف في مواقع متعددة لتقديم المساعدة وتقييم حجم الأضرار.كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن بعض الصواريخ المستخدمة كانت من، بينما أعلنت الجبهة الداخلية إصدار إنذار مبكر تحسبًا لموجات إضافية من الهجمات.وتزامن القصف الإيراني مع هجوم صاروخي نفذهمن جنوب لبنان باتجاه مناطق شمال إسرائيل، حيث استمرت صفارات الإنذار في مناطق الجليل الأعلى، في وقت واصلت منظومات الدفاع الجوي اعتراض التهديدات.وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد عسكري متواصل، مع تقارير عن استهداف مناطق فيبصواريخ أطلقت من إيران.