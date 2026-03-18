مقتل إسرائيليين وإصابة العشرات في هجوم صاروخي إيراني واسع
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل إسرائيليين اثنين وإصابة عشرات الأشخاص جراء هجوم صاروخي واسع نفذته إيران مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء، وسط تصعيد عسكري غير مسبوق في المنطقة.
وذكرت التقارير أن صفارات الإنذار دوت في القدس ومحيطها ومناطق واسعة من شمال ووسط وجنوب إسرائيل، في وقت سُمع فيه دوي انفجارات قوية نتيجة عمليات اعتراض الصواريخ من قبل منظومات الدفاع الجوي.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى وقوع أضرار كبيرة في محطة قطار وسط تل أبيب، فيما سقطت صواريخ وشظايا في عدة مواقع ضمن منطقة تل أبيب الكبرى، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار مادية وتحرك واسع لفرق الإطفاء والإنقاذ.
ووقعت الإصابات، وفق المعطيات الأولية، في مناطق من بينها رامات غان وبتاح تكفا وبني براك، حيث تحدثت التقارير عن وجود عالقين تعمل فرق الإنقاذ على الوصول إليهم، في ظل انتشار طواقم الإسعاف في مواقع متعددة لتقديم المساعدة وتقييم حجم الأضرار.
كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن بعض الصواريخ المستخدمة كانت من النوع الانشطاري، بينما أعلنت الجبهة الداخلية إصدار إنذار مبكر تحسبًا لموجات إضافية من الهجمات.
وتزامن القصف الإيراني مع هجوم صاروخي نفذه حزب الله من جنوب لبنان باتجاه مناطق شمال إسرائيل، حيث استمرت صفارات الإنذار في مناطق الجليل الأعلى، في وقت واصلت منظومات الدفاع الجوي اعتراض التهديدات.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد عسكري متواصل، مع تقارير عن استهداف مناطق في تل أبيب وبئر السبع ومنطقة النقب بصواريخ أطلقت من إيران.
March 17, 2026
