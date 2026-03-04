فلكيا: عيد الفطر يوم الجمعة 20 مارس 2026
أفادت رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم بتونس، سارة السنوسي، بأن عيد الفطر المبارك سيكون فلكيا يوم الجمعة 20 مارس 2026، على أن يتم تحري هلال شهر شوال مساء الخميس 19 مارس الموافق لـ29 رمضان 1447 بعد غروب الشمس على الساعة 18 و31 دقيقة.
وأوضحت السنوسي أن الاقتران المركزي للقمر سيحدث يوم الخميس 19 مارس على الساعة الثانية و23 دقيقة صباحا، مضيفة أن غروب القمر في اليوم نفسه سيكون على الساعة السابعة والربع مساء، ما يعني بقاءه في الأفق لمدة 43 دقيقة بعد غروب الشمس.
وأضافت أن ارتفاع القمر في الأفق سيبلغ حوالي 8 درجات، وهو ما يسمح بإمكانية رؤية الهلال، مشيرة إلى أن عمر الهلال بين لحظة الاقتران وغروب الشمس سيبلغ نحو 16 ساعة.
وأوضحت السنوسي أن الاقتران المركزي للقمر سيحدث يوم الخميس 19 مارس على الساعة الثانية و23 دقيقة صباحا، مضيفة أن غروب القمر في اليوم نفسه سيكون على الساعة السابعة والربع مساء، ما يعني بقاءه في الأفق لمدة 43 دقيقة بعد غروب الشمس.
وأضافت أن ارتفاع القمر في الأفق سيبلغ حوالي 8 درجات، وهو ما يسمح بإمكانية رؤية الهلال، مشيرة إلى أن عمر الهلال بين لحظة الاقتران وغروب الشمس سيبلغ نحو 16 ساعة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324707