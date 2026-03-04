دار الثقافة أحمد حمزة العوينة تنظم الدورة الخامسة لتظاهرة قناديل الفنون من 7 الى 10 مارس 2026

تنظم دار الثقافة أحمد حمزة العوينة تحت اشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس، الدورة الخامسة لتظاهرة قناديل الفنون وذلك من 7 الى 14 مارس الجاريوتعد هذه التظاهرة فعالية ثقافية فنية رمضانية مميزة تهدف الى تعزيز النشاط الثقافي والفني خلال ليالي هذا الشهر الكريم وتوفير أجواء روحانية وترفيهية للجمهورويتضمن البرنامج مجموعة من العروض الفنية الموسقية الصوفية، حيث سيكون الافتتاح مع عرض موسيقي بعنوان "عشاق المقام " للفنان مجدي الانصاري، والاختتام مع عرض موسيقي بعنوان "محلاك يا رمضان" للفنان غازي العياديوسيتم، يوم 8 مارس تنظيم عرض تنشيطي للطفل والعائلة " قناديل رمضان " للفنان أيمن بن جمعة، ويوم 9 مارس عرض مسرحي للطفل بعنوان "بينوكيو وأصحابه" لشركة حلم للانتاجدار الثقافة أحمد حمزة بالعوينة هي مؤسسة عمومية ثقافية تابعة لوزارة الشؤون الثقافية (المندوبية الجهوية بتونس). تقع بالحي السكني العوينة وتنشط في تنظيم التظاهرات الفنية والفكرية وتوفر نوادي متنوعة للأطفال والشباب كالموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية والخزف والإعلامية والرقص