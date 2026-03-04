Babnet   Latest update 15:50 Tunis

الشركة الوطنية للسكك الحديدية: قطار الضاحية الجنوبية يتعرض الى الرشق بالحجارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a8405119df34.29504682_nehfmpqlkoijg.jpg>
Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 15:20
      
أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن تعرّض أحد قطاراتها خلال السفرات الليليّة ليوم الثلاثاء 03 مارس 2026 إلى الرّشق بالحجارة بخط الضاحية الجنوبية تونس/الرياض

وأوضحت الشركة في بلاغ صادر عنها اليوم الاربعاء، أن هذه الحادثة جدت على مستوى محطة الطاهر صفر مما أدى إلى تهشيم بلّور عديد العربات ونشر حالة من الهلع في صفوف المسافرين اواستوجب بالتالي توقف استغلال  العربات اليوم حتى تتم صيانتها.


وتسعى الشركة إلى مواصلة تأمين سير هذا المرفق العام رغم الصعوبات التي تمر بها ولكن مثل هذه الأحداث تزيد من صعوبة المهمّة المناطة بعهدتها وتثقل كاهلها بتكلفة إضافية كما تجعلها عاجزة عن تأمين كل السفرات وتجبر بالتالي على إلغاء عدد منها.
وإذ تأسف الشركة لحدوث ذلك، فإنها بصدد التنسيق في الغرض مع مصالح وزارة الداخلية ،كما أنها دعت المواطنين إلى مراعاة المصلحة العامة والمساهمة في حماية الممتلكات العمومية وتأطير أفراد عائلاتهم من شبان وقصر حفاظا على هذه الممتلكات ودعما لضمان سير المرفق العمومي للنقل الحديدي
الأربعاء 04 مارس 2026 | 14 رمضان 1447
