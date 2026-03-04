بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الثامنة
تدور مباريات الجولة الثامنة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة يوم السبت 7 مارس 2026 وفق البرنامج التالي:
برنامج المبارياتالسبت 7 مارس 2026
* قاعة الزواوي (12:00)
الترجي الرياضي – اتحاد النقل الصفاقسي (دون جمهور)
* قاعة مساكن (13:00)
النجم الساحلي – النادي الأولمبي القليبي (دون جمهور)
* قاعة بوسالم (12:00)
مولدية بوسالم – النادي الصفاقسي
الترتيب| الفريق | النقاط | لعب |
| -------------------- | ------ | ----- |
| الترجي الرياضي | 17 | 6 |
| مولدية بوسالم | 16 | 7 |
| النجم الساحلي | 13 | 6 |
| النادي الصفاقسي | 8 | 7 |
| الأولمبي القليبي | 6 | 7 |
| اتحاد النقل الصفاقسي | 0 | 7 |
برنامج المبارياتالسبت 7 مارس 2026
* قاعة الزواوي (12:00)
الترجي الرياضي – اتحاد النقل الصفاقسي (دون جمهور)
* قاعة مساكن (13:00)
النجم الساحلي – النادي الأولمبي القليبي (دون جمهور)
* قاعة بوسالم (12:00)
مولدية بوسالم – النادي الصفاقسي
الترتيب| الفريق | النقاط | لعب |
| -------------------- | ------ | ----- |
| الترجي الرياضي | 17 | 6 |
| مولدية بوسالم | 16 | 7 |
| النجم الساحلي | 13 | 6 |
| النادي الصفاقسي | 8 | 7 |
| الأولمبي القليبي | 6 | 7 |
| اتحاد النقل الصفاقسي | 0 | 7 |
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324727