منوبة: وقفة تضامنية مع مدير معهد ابن أبي ضياف المعفى من مهامه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699bfaa9c55700.60302307_mhinplofqgjke.jpg>
Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 17:50
      
نفّذ عدد من مديري المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية بولاية منوبة، إلى جانب أعضاء الفرع الجامعي والنقابات الأساسية للتعليم الثانوي وعدد من أولياء التلاميذ، ظهر اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية، مساندة لمدير معهد ابن أبي ضياف الذي تم إعفاؤه من مهامه يوم الاثنين الماضي.
وأوضح كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بمنوبة، عادل العزيزي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ التحرّك يهدف إلى المطالبة "بإنصاف المدير وإعادة النظر في قرار إعفائه، اعتبارا لما قدّمه من عمل طيلة 11 سنة على رأس مؤسسة تربوية تضم حوالي 2500 تلميذ و200 إطار تربوي، في ظلّ ما تشهده من شغورات بمختلف الأسلاك"، وفق تعبيره.
وأضاف أنّ مشاركة المديرين في الوقفة تمت بعد استكمال واجباتهم المهنية بمؤسساتهم.

وأشار إلى أنّ الامتحانات متوقفة لليوم الثاني على التوالي، مؤكدا تواصل التحرّكات إلى حين الاستجابة للمطلب، الذي اعتبره مرتبطا كذلك بصون مكانة المؤسسة التربوية وتعزيز صورة القطاع، بما يضمن احترام قواعد الانضباط والمسؤولية داخل الفضاء المدرسي.
في المقابل، عبّر عدد من الأولياء المشاركين في الوقفة عن انشغالهم إزاء تعطّل إجراء الفروض خلال فترة الأسبوع المغلق، معتبرين أن إقحام التلاميذ في هذا الإشكال من شأنه التأثير سلبا على مسارهم الدراسي.
ودعوا إلى إيجاد حلول عاجلة تمكن أبناءهم من اجتياز امتحاناتهم في أفضل الظروف.

من جهتها، أكدت مصالح المندوبية الجهوية للتربية سعيها إلى تسوية الوضعية في أقرب الآجال بالتنسيق مع الطرف الاجتماعي، والعمل على تأمين الامتحانات من خلال جدولة زمنية استثنائية سيتم الإعلان عنها لاحقا.
