بن عروس: الهيئة الفرعية للهلال الأحمر بالزهراء توزع الدفعة الثانية من المساعدات

نظمت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهراء من ولاية بن عروس، امس الثلاثاء، عملية توزيع الجزء الثاني من مساعدات "قفة رمضان" لفائدة 30 عائلة معوزة ومحدودة الدخل، وذلك في اطار مواصلة أنشطتها الاجتماعية خلال شهر رمضان.وفاد رئيس الهيئة الفرعية للهلال الأحمر بالزهراء محمد امين بن رجب في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء الهلال الأحمر، بانّ الهيئة وزّعت 200 مساعدة منذ انطلاق شهر رمضان تحتوي على مواد غذائية أساسية من خضر ولحم ودجاج لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.وأفاد بان هذه المبادرة التي دأبت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهراء على تنظيمها سنويا، تندرج في إطار دعم مقومات التضامن والتكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان وتعزيز الإحاطة بالفئات المعوزة ومجدودة الدخل ومساعدتها على مجابهة أعباء المعيشة.وأشار أنّ الهيئة الفرعية للهلال الأحمر بالزهراء نظمت خلال الأيام القليلة الماضية بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة، حملات صحية تحسيسية لتعزيز صحّة المواطن وسلامته إضافة الى المشاركة في تنظيم موائد الإفطار بمنطقة بوقرنين وتامين وجبات إفطار لفائدة عابري السبيل .