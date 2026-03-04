Babnet   Latest update 20:03 Tunis

بن عروس: الهيئة الفرعية للهلال الأحمر بالزهراء توزع الدفعة الثانية من المساعدات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cd761e0818206.31096029_okngpiljmhfqe.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 19:05 قراءة: 0 د, 46 ث
      
نظمت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهراء من ولاية بن عروس، امس الثلاثاء، عملية توزيع الجزء الثاني من مساعدات "قفة رمضان" لفائدة 30 عائلة معوزة ومحدودة الدخل، وذلك في اطار مواصلة أنشطتها الاجتماعية خلال شهر رمضان.
وفاد رئيس الهيئة الفرعية للهلال الأحمر بالزهراء محمد امين بن رجب في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء الهلال الأحمر، بانّ الهيئة وزّعت 200 مساعدة منذ انطلاق شهر رمضان تحتوي على مواد غذائية أساسية من خضر ولحم ودجاج لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.
وأفاد بان هذه المبادرة التي دأبت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهراء على تنظيمها سنويا، تندرج في إطار دعم مقومات التضامن والتكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان وتعزيز الإحاطة بالفئات المعوزة ومجدودة الدخل ومساعدتها على مجابهة أعباء المعيشة.

وأشار أنّ الهيئة الفرعية للهلال الأحمر بالزهراء نظمت خلال الأيام القليلة الماضية بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة، حملات صحية تحسيسية لتعزيز صحّة المواطن وسلامته إضافة الى المشاركة في تنظيم موائد الإفطار بمنطقة بوقرنين وتامين وجبات إفطار لفائدة عابري السبيل .
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324724

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 مارس 2026 | 14 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:44
18:18
15:45
12:38
06:46
05:20
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet21°
16° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-13
19°-13
19°-13
19°-10
19°-11
  • Avoirs en devises 25347,2
  • (04/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37222 DT
  • (04/03)
  • 1 $ = 2,90843 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/03)     1250,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/03)   27786 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>