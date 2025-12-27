Babnet   Latest update 16:07 Tunis

كأس أمم إفريقيا 2025: السودان وغينيا الاستوائية في اختبار حاسم لإنعاش آمال التأهل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694fe442bd6387.21375049_nfhlokpemqgji.jpg width=100 align=left border=0>
منتخب السودان خسر مباراته الأولى أمام الجزائر في كأس إفريقيا كأس إفريقيا..
Publié le Samedi 27 Decembre 2025
      
يلتقي منتخب السودان ومنتخب غينيا الاستوائية، غدا الأحد، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، في مواجهة تُعد مفصلية لكلا المنتخبين من أجل إنعاش حظوظهما في بلوغ الدور المقبل.

السودان يبحث عن ردّ الاعتبار


يدخل المنتخب السوداني، الملقب بـصقور الجديان، المباراة وهو مطالب بتدارك خسارته الثقيلة في الجولة الافتتاحية أمام منتخب الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، من أجل الإبقاء على آماله قائمة في مجموعة قوية تضم أيضا منتخب بوركينا فاسو.


وسيكون المنتخب السوداني مدعوا إلى إظهار رد فعل قوي، بالاعتماد على رصيده القاري وتجربته الإفريقية، حيث سبق له التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية سنة 1970، رغم الصعوبات التي طبعت تحضيراته خلال السنوات الأخيرة.

ويركز الجهاز الفني على تشخيص مكامن الخلل التي رافقت المباراة الأولى، مع العمل على تصحيح الأخطاء وتقديم أداء أكثر توازنا وانضباطا، في لقاء سيحدد إلى حد بعيد مسار المنتخب خلال بقية مشوار دور المجموعات.

غينيا الاستوائية من أجل استعادة التوازن

في المقابل، يخوض منتخب غينيا الاستوائية، الملقب بـالرعد الوطني، اللقاء بطموح تجاوز تعثره في الجولة الأولى أمام منتخب بوركينا فاسو (2-1)، في مباراة خسر خلالها نقاطا ثمينة في الدقائق الأخيرة رغم النقص العددي.

ويتطلع المنتخب الغيني الاستوائي إلى تفادي تكرار سيناريو الجولة الماضية، والسعي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعيد له التوازن وتعزز آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

ويراهن الإطار الفني على التركيز والانضباط التكتيكي، والالتزام الصارم بالخطة المرسومة، مع الحد من الأخطاء الفردية، خاصة في فترات التحول الدفاعي والهجومي، إلى جانب حسن التمركز والنجاعة في استثمار الفرص، والتحلي بالهدوء والجاهزية الذهنية طيلة أطوار اللقاء.

مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات

وتكتسي المباراة طابعا تنافسيا خاصا، في ظل تقارب مستوى المنتخبين ورغبتهما المشتركة في تفادي تعقيد الحسابات قبل الجولة الثالثة، ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع السيناريوهات، وعنوانها الأبرز البحث عن أول فوز في البطولة وإنعاش آمال التأهل إلى الدور الموالي.

مباراة أخرى في المجموعة

وعن المجموعة ذاتها، يلتقي منتخب الجزائر، المتصدر بفارق الأهداف، نظيره منتخب بوركينا فاسو، صاحب المركز الثاني، على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط، بعد أن حقق المنتخبان الفوز في مباراتيهما ضمن الجولة الأولى.
