كأس أمم إفريقيا 2025: السودان وغينيا الاستوائية في اختبار حاسم لإنعاش آمال التأهل

يلتقي منتخب السودان ومنتخب غينيا الاستوائية، غدا الأحد، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، في مواجهة تُعد مفصلية لكلا المنتخبين من أجل إنعاش حظوظهما في بلوغ الدور المقبل.



السودان يبحث عن ردّ الاعتبار



غينيا الاستوائية من أجل استعادة التوازن



مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات



مباراة أخرى في المجموعة



يدخل المنتخب السوداني، الملقب بـ، المباراة وهو مطالب بتدارك خسارته الثقيلة في الجولة الافتتاحية أمامبثلاثة أهداف دون رد، من أجل الإبقاء على آماله قائمة في مجموعة قوية تضم أيضاوسيكون المنتخب السوداني مدعوا إلى إظهار رد فعل قوي، بالاعتماد على رصيده القاري وتجربته الإفريقية، حيث سبق له التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية سنة 1970، رغم الصعوبات التي طبعت تحضيراته خلال السنوات الأخيرة.ويركز الجهاز الفني علىالتي رافقت المباراة الأولى، مع العمل علىوتقديم أداء أكثر توازنا وانضباطا، في لقاء سيحدد إلى حد بعيد مسار المنتخب خلال بقية مشوار دور المجموعات.في المقابل، يخوض منتخب غينيا الاستوائية، الملقب بـ، اللقاء بطموح تجاوز تعثره في الجولة الأولى أمام منتخب بوركينا فاسو (2-1)، في مباراة خسر خلالها نقاطا ثمينة في الدقائق الأخيرة رغم النقص العددي.ويتطلع المنتخب الغيني الاستوائي إلى تفادي تكرار سيناريو الجولة الماضية، والسعي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعيد له التوازن وتعزز آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.ويراهن الإطار الفني على، والالتزام الصارم بالخطة المرسومة، مع الحد من الأخطاء الفردية، خاصة في فترات التحول الدفاعي والهجومي، إلى جانب حسن التمركز والنجاعة في استثمار الفرص، والتحلي بالهدوء والجاهزية الذهنية طيلة أطوار اللقاء.وتكتسي المباراة طابعا تنافسيا خاصا، في ظلورغبتهما المشتركة في تفادي تعقيد الحسابات قبل الجولة الثالثة، ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع السيناريوهات، وعنوانها الأبرز البحث عنوإنعاش آمال التأهل إلى الدور الموالي.وعن المجموعة ذاتها، يلتقي، المتصدر بفارق الأهداف، نظيره، صاحب المركز الثاني، على أرضيةبالرباط، بعد أن حقق المنتخبان الفوز في مباراتيهما ضمن الجولة الأولى.