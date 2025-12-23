نزول كميات من الأمطار على أغلب مناطق البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/goutelettes_de_pluie_sur_le_pare-brise.jpg width=100 align=left border=0>

تهاطلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من يوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 على الساعة 07:00 إلى الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 على الساعة 07:00 صباحًا، كميات من الأمطار شملت أغلب مناطق البلاد، وذلك وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.



كميات الأمطار المسجلة حسب الولايات (بالمليمتر):





ولاية سوسة:



شط مريم 2 // القلعة الكبرى 3 // سيدي الهاني 3 // مساكن 2 // النفيضة 3 // المسعدين 4 // أكودة 3 // سيدي بوعلي 3 // سوسة الشمالية 4



ولاية تونس:

تونس قرطاج 1



ولاية زغوان:

بئر مشارقة 2 // الزريبة 2 // سد وادي الكبير 3 // الفحص 3 // الناظور 5 // مقرن 3 // زغوان 3 // الجوف الغربية 3



ولاية أريانة:

أريانة 1 // شرفش 1



ولاية بن عروس:

بومهل 7 // فوشانة 1 // مقرين 7 // المحمدية 2 // رادس 8 // الخليدية 3 // بن عروس 2 // حمام الأنف 3 // أوزرة 2



ولاية منوبة:

منوبة 1



ولاية نابل:

قربة 2 // سيدي حسان 1



ولاية صفاقس:

صفاقس المطار 1 // الغرابة 1 // الشعال 2 // المحرس 2 // بئر علي 2 // بوثدي 4 // ساقية الداير 1 // طينة 2 // الغريبة 1 // منزل شاكر 2 // الصخيرة الميناء 1 // عقارب 2 // صفاقس المدينة 1



ولاية المنستير:

الوردنين 7 // جمال 2 // الساحلين 2 // المنستير 1 // معتمر 7 // صيادة 17 // خنيس 5



ولاية المهدية:

شربان 3 // السواسي 3 // هبيرة 3 // الجم 1 // أولاد الشامخ 3



ولاية سليانة:

عين بوسعدية 1



ولاية جندوبة:

بني مطير 1 // سد بوهرتمة 1 // بلطة بوعوان 2 // طبرقة 2



ولاية الكاف:

الدهماني 1 // تاجروين 1 // قلعة سنان 3



ولاية القيروان:

الوسلاتية 1 // الشبيكة 1 // حفوز 2 // القيروان 1 // الشراردة 3



ولاية القصرين:

سبيبة 1 // سبيطلة 1 // حيدرة 3 // ماجل بلعباس 4 // تالة 1 // جدليان 2



ولاية سيدي بوزيد:

المكناسي 1 // بئر الحفي 2 // الرقاب 1 // سيدي بوزيد 1 // جلمة 1 // أولاد حفوز 2



ولاية قفصة:

أم العرائس 8 // المتلوي 6 // قفصة 3 // الشبيبة 4 // زنوش 2 // القطار 2 // سيدي عيش 3 // الرديف 6



ولاية توزر:

حزوة 2 // دقاش 5 // نفطة 1 // توزر 2 // تمغزة 3



ولاية قبلي:

سوق الأحد 1 // دوز 4 // الفوار 2 // قبلي 2



ولاية قابس:

الحامة 2 // غنوش 1



ولاية مدنين:

بني خداش 2

