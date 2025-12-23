Babnet   Latest update 23:26 Tunis

نزول كميات من الأمطار على أغلب مناطق البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية

تهاطلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من يوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 على الساعة 07:00 إلى الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 على الساعة 07:00 صباحًا، كميات من الأمطار شملت أغلب مناطق البلاد، وذلك وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

كميات الأمطار المسجلة حسب الولايات (بالمليمتر):


ولاية سوسة:

شط مريم 2 // القلعة الكبرى 3 // سيدي الهاني 3 // مساكن 2 // النفيضة 3 // المسعدين 4 // أكودة 3 // سيدي بوعلي 3 // سوسة الشمالية 4

ولاية تونس:
تونس قرطاج 1

ولاية زغوان:
بئر مشارقة 2 // الزريبة 2 // سد وادي الكبير 3 // الفحص 3 // الناظور 5 // مقرن 3 // زغوان 3 // الجوف الغربية 3

ولاية أريانة:
أريانة 1 // شرفش 1

ولاية بن عروس:
بومهل 7 // فوشانة 1 // مقرين 7 // المحمدية 2 // رادس 8 // الخليدية 3 // بن عروس 2 // حمام الأنف 3 // أوزرة 2

ولاية منوبة:
منوبة 1

ولاية نابل:
قربة 2 // سيدي حسان 1

ولاية صفاقس:
صفاقس المطار 1 // الغرابة 1 // الشعال 2 // المحرس 2 // بئر علي 2 // بوثدي 4 // ساقية الداير 1 // طينة 2 // الغريبة 1 // منزل شاكر 2 // الصخيرة الميناء 1 // عقارب 2 // صفاقس المدينة 1

ولاية المنستير:
الوردنين 7 // جمال 2 // الساحلين 2 // المنستير 1 // معتمر 7 // صيادة 17 // خنيس 5

ولاية المهدية:
شربان 3 // السواسي 3 // هبيرة 3 // الجم 1 // أولاد الشامخ 3

ولاية سليانة:
عين بوسعدية 1

ولاية جندوبة:
بني مطير 1 // سد بوهرتمة 1 // بلطة بوعوان 2 // طبرقة 2

ولاية الكاف:
الدهماني 1 // تاجروين 1 // قلعة سنان 3

ولاية القيروان:
الوسلاتية 1 // الشبيكة 1 // حفوز 2 // القيروان 1 // الشراردة 3

ولاية القصرين:
سبيبة 1 // سبيطلة 1 // حيدرة 3 // ماجل بلعباس 4 // تالة 1 // جدليان 2

ولاية سيدي بوزيد:
المكناسي 1 // بئر الحفي 2 // الرقاب 1 // سيدي بوزيد 1 // جلمة 1 // أولاد حفوز 2

ولاية قفصة:
أم العرائس 8 // المتلوي 6 // قفصة 3 // الشبيبة 4 // زنوش 2 // القطار 2 // سيدي عيش 3 // الرديف 6

ولاية توزر:
حزوة 2 // دقاش 5 // نفطة 1 // توزر 2 // تمغزة 3

ولاية قبلي:
سوق الأحد 1 // دوز 4 // الفوار 2 // قبلي 2

ولاية قابس:
الحامة 2 // غنوش 1

ولاية مدنين:
بني خداش 2
