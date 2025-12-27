بطولة انقلترا:شرقي يقود سيتي للفوز 2-1 على نوتنغهام واعتلاء الصدارة مؤقتا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6950014ce5d410.72014664_pnqfeihgkljom.jpg width=100 align=left border=0>

تغلّب مانشستر سيتي على مضيفه نوتنغهام فورست بنتيجة 2-1، اليوم السبت، ليصعد مؤقتًا إلى صدارة ترتيب البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم، بفضل تألّق ريان شرقي الذي سجّل هدفًا وقدّم تمريرة حاسمة.



وانتهى الشوط الأول دون أهداف، قبل أن يفتتح سيتي التسجيل بعد أقل من ثلاث دقائق على بداية الشوط الثاني، إثر تمريرة من شرقي إلى تيجاني ريندرز الذي أسكن الكرة الشباك من زاوية ضيّقة.









ولم يدم تقدّم سيتي سوى ست دقائق، إذ نفّذ نوتنغهام فورست هجمة مرتدّة انتهت بتمريرة عرضية من إيجور جيسوس إلى داخل منطقة الجزاء، حوّلها أوماري هاتشينسون مباشرة إلى هدف، مسجّلًا هدفه الأول مع النادي.



وحسم ريان شرقي المواجهة لصالح الضيوف في الدقيقة 83، بعد أن استغل كرة ثابتة نفّذها سيتي، ليسجّل هدف الفوز بتسديدة قوية، مانحًا فريقه النقاط الثلاث.



وبهذا الانتصار، اعتلى مانشستر سيتي الصدارة مؤقتًا بفارق نقطة واحدة عن أرسنال، الذي يستضيف برايتون آند هوف ألبيون في وقت لاحق من مساء اليوم.