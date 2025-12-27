Babnet   Latest update 14:16 Tunis

مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694f78515be9d8.99405853_mjpiqhlfokneg.jpg width=100 align=left border=0>
أكدت مصادر دبلوماسية، اليوم السبت، عقد اجتماع طارئ لـجامعة الدول العربية غدا الأحد، وذلك على خلفية إعلان إسرائيل اعترافها بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيُعقد على مستوى المندوبين الدائمين، وسيتناول خطورة الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتداعياته السياسية والقانونية على وحدة وسيادة الدول.



إعلان إسرائيلي مفاجئ

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، أمس، ما وصفه بـ«الاعتراف الرسمي لإسرائيل بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة».

وبحسب بيان رسمي، وقع نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر، إلى جانب من وصفه البيان بـ«رئيس جمهورية أرض الصومال»، إعلانا مشتركا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي «بروح اتفاقيات إبراهيم».
إدانة عربية وموقف الجامعة

وقوبل القرار بإدانة عربية واسعة، حيث قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الخطوة الإسرائيلية تمثل انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي وتعديا على مبدأ وحدة الأراضي وسيادة الدول، باعتباره ركنا أساسيا في ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الدولية.

موقف الحكومة الصومالية

من جهتها، أكدت حكومة الصومال أن القرار الإسرائيلي «لاغ وباطل»، ويمثل انتهاكا جسيما لسيادة البلاد، مشددة على أن أي جهة خارجية لا تملك السلطة أو الصلاحية لتغيير وحدة الصومال.

كما حذرت الحكومة الصومالية من خطورة هذه الممارسات على جهود مكافحة الإرهاب، معتبرة أنها قد تهيئ الظروف للجماعات الإرهابية لاستغلال حالة عدم الاستقرار.

دعوة لتحرك عربي عاجل

وفي السياق ذاته، دعا سفير الصومال لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية علي عبدي أواري إلى تحرك عربي عاجل، مؤكدا الرفض القاطع لتصريحات نتنياهو بشأن «اعتراف مزعوم بما يسمى جمهورية أرض الصومال المستقلة»، وما تبعه من إعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.
