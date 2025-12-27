مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

أكدت مصادر دبلوماسية، اليوم السبت، عقد اجتماع طارئ لـجامعة الدول العربية غدا الأحد، وذلك على خلفية إعلان إسرائيل اعترافها بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة.



وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيُعقد على مستوى المندوبين الدائمين، وسيتناول خطورة الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتداعياته السياسية والقانونية على وحدة وسيادة الدول.



إعلان إسرائيلي مفاجئ



إدانة عربية وموقف الجامعة



موقف الحكومة الصومالية



دعوة لتحرك عربي عاجل



وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليأعلن، أمس، ما وصفه بـ«الاعتراف الرسمي لإسرائيل بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة».وبحسب بيان رسمي، وقع نتنياهو ووزير الخارجية، إلى جانب من وصفه البيان بـ«رئيس جمهورية أرض الصومال»،، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي «بروح اتفاقيات إبراهيم».وقوبل القرار، حيث قال الأمين العام لجامعة الدول العربيةإن الخطوة الإسرائيلية تمثلوتعديا على، باعتباره ركنا أساسيا في ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الدولية.من جهتها، أكدتأن القرار الإسرائيلي، ويمثل، مشددة على أن أي جهة خارجيةكما حذرت الحكومة الصومالية من، معتبرة أنها قد تهيئ الظروف للجماعات الإرهابية لاستغلال حالة عدم الاستقرار.وفي السياق ذاته، دعا سفير الصومال لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربيةإلى، مؤكدالتصريحات نتنياهو بشأن «اعتراف مزعوم بما يسمى جمهورية أرض الصومال المستقلة»، وما تبعه من إعلان عن