معهد تونس للترجمة ينظم ندوة بعنوان "ترجمة الدين بين برزخ لغتين" يومي 3 و4 فيفري 2026 ت

Publié le Dimanche 28 Decembre 2025
      
ينظم معهد تونس للترجمة برواق عيون الألسن بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي يومي 3 و4 فيفري 2026 ندوة علمية موضوعها "ترجمة الدين بين برزخ لغتين".
وسيركز المتدخلون في هذه الندوة على خمسة محاور رئيسية وهي خصوصية النص الديني وإشكالات نقله بين اللغات، والترجمة الحرفية والترجمة التفسيرية في النصوص المقدسة، وإشكالية المصطلح الديني بين اللغتين المصدر والهدف، والترجمة والتأويل: حدود المترجم ودوره، فضلا عن طرح موضوع الترجمة الدينية في السياق المعاصر.
ومن المنتظر أن تُنشر أعمال هذه الندوة في المجلة الفصلية "عيون الألسن" التي يصدرها المعهد والتي صدر مؤخرا عددها الثالث.

هذه الندوة ستكون أول نشاط للمعهد خلال السنة القادمة (2026)، وتندرج ضمن سلسلة ندوات أو "حوارات" انطلق فيها المعهد خلال شهر نوفمبر من خلال لقاء أول انتظم يومي 24 و25 نوفمبر 2025، وتم خلاله التطرق إلى موضوع "ترجمة الأدب بين ضغط النص والإبداعية التحريرية: نحو رؤية نقدية لحرية المترجم ومسؤوليته الجمالية".

