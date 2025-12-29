فرنسا: شاب تونسي يقتل والده الاختصاصي النفسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695265bdd77056.71690785_ihenogmplqkjf.jpg width=100 align=left border=0>

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن العثور على الاختصاصي النفسي التونسي المقيم بفرنسا صالح بو عبد الله قتيلاً داخل منزله، في جريمة وُصفت بالبشعة.



ووفق المعطيات الأولية المتداولة، أقدم ابن الضحية، البالغ من العمر 27 سنة، على قتل والده قبل أن يتوجّه لاحقًا إلى مركز الشرطة لتسليم نفسه، حيث تمّ الاحتفاظ به على ذمّة التحقيق.









ويُشار إلى أنّ عائلة المتوفّى كانت قد نفّذت وقفات احتجاجية بولاية قابس خلال الفترة الماضية، للمطالبة بكشف مصير ابنها الذي كان منقطع الأخبار منذ مدة.

ولا تزال السلطات القضائية والأمنية الفرنسية تواصل الأبحاث لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات الرسمية.



