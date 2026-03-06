Babnet   Latest update 21:41 Tunis

وزارة الصناعة تطلق طلب عروض جديد لإنجاز محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بولاية قبلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69942c87c00f62.34050772_oqjfgpneikmhl.jpg>
Pixabay
اعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن إطلاق طلب عروض جديد عدد 01-2026 المتمثل في إنجاز محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية وذلك بمنطقة بازمة من ولاية قبلي 

وتتمثل أبرز مكونات هذا المشروع في إنجاز محطة شمسية فولطاضوئية بقدرة 300 ميغاواط ومنظومة تخزين بالبطاريات بطاقة 540 ميغاواط/ساعة، حسب ما افادت به الوزارة في بلاغ لها الجمعة. 

ويندرج إنجاز هذا المشروع في إطار البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والتسريع في نسق إنجاز المشاريع الكبرى في هذا المجال. 
 وتؤكد الوزارة حرصها على تسريع برنامج الانتقال الطاقي ودمج الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني وتطوير تقنيات تخزين الطاقة بما يضمن تعزيز الشبكة الوطنية للكهرباء وتحقيق الأمن الطاقي، وفق ذات البلاغ.
