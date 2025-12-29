"أسود الأطلس" يدكون شباك منتخب زامبيا ويتأهلون إلى ثمن نهائي "الكان"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6952ef5980bf99.59888329_gphjolmiqkefn.jpg width=100 align=left border=0>

واصل أيوب الكعبي تألّقه التهديفي وقاد المنتخب المغربي إلى فوز سهل بثلاثة أهداف دون ردّ على حساب زامبيا، مساء الاثنين، ليضمن أصحاب الأرض صدارة مجموعتهم في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.



ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، متقدّماً بفارق أربع نقاط عن مالي التي اكتفت بالتعادل السلبي مع جزر القمر، في حين حلّت زامبيا في المركز الرابع برصيد نقطتين، متأخرة بفارق الأهداف عن جزر القمر.







وافتتح الكعبي التسجيل مبكّراً في الدقيقة التاسعة، مجسّداً هيمنة فريق المدرب وليد الركراكي منذ الدقائق الأولى، قبل أن يضيف براهيم دياز الهدف الثاني في الدقيقة 27 إثر سلسلة تمريرات جماعية محكمة.





وعاد الكعبي ليوقّع على هدفه الثاني والثالث للمغرب بطريقة رائعة عبر ركلة خلفية مزدوجة، أعادت إلى الأذهان هدفه المذهل بنفس الأسلوب في المباراة الافتتاحية أمام جزر القمر. ورغم إلغاء الهدف في البداية بداعي التسلل، فإن تقنية حكم الفيديو المساعد أكّدت صحته في الدقيقة 50.



وشهد اللقاء عودة الظهير الأيمن أشرف حكيمي إلى الميادين في الدقيقة 64، بعد تعافيه من إصابة على مستوى الكاحل كان قد تعرّض لها خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ ضمن دوري أبطال أوروبا خلال شهر نوفمبر.



