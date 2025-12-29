زغوان: برمجة بناء وتجهيز قاعة للقسطرة القلبية وقاعة للتصوير بالرنين المغناطيسي في المستشفى الجهوي بزغوان خلال السنة المقبلة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/630502183ff683.75729577_lfeignkphqjmo.jpg width=100 align=left border=0>

في إطار تعزيز الخط الثاني لقطاع الصحة بولاية زغوان، برمجت وزارة الصحة مشروعا لبناء وتجهيز قاعتين إضافيتين بالمستشفى الجهوي بزغوان خلال السنة المقبلة، ستخصّص الأولى لوحدة القسطرة القلبية والثانية للتصوير بالرنين المغناطيسي، وفق. مدير المستشفى توفيق الفارح

وكشف الفارح، في تصريح لصحفي "وات"، أن البنك الدولي تعهد بتمويل المشروع، حيث تحوّل ممثله رفقة إدارة البناءات بوزارة الصحة في موفى الأسبوع المنقضي لمعاينة موقع القاعتين.

وأبرز أن قاعة القسطرة التي سيتم تجهيزها بآلات ذات تقنيات عالية، ستكون متبوعة بغرفة للعناية المركزة لمراقبة المرضى وستساهم في تطوير الخدمات الطبية والحدّ من معاناة تنقل المرضى إلى مستشفيات العاصمة، في ظل تنامي عدد المصابين بالنوبات القلبية من كافة الشرائح العمرية في السنوات الأخيرة.





وأشار إلى أن المستشفى الجهوي تعزّز، خلال الأسبوع المنقضي، بآلة لجراحة المخ والأعصاب، وأخرى للجراحة بالمنظار في إطار حرص وزارة الصحة لدعم القطاع الصحي بالمناطق الداخلية، وتحسين جودة خدماتها، وتقريبها إلى المواطن.