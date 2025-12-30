Babnet   Latest update 19:42 Tunis

القيروان: تعزيز أسطول النقل الحضري بـ 9 حافلات جديدة لفائدة 7 معتمديات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6954164ac74f84.04092133_iqjgkemophfln.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 30 Decembre 2025
      
 أفاد رئيس دائرة الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بالقيروان، محمد بشير زريق، بأن الشركة تسلّمت، أمس الاثنين، 9 حافلات عادية جديدة مخصّصة للنقل الحضري لفائدة 7 معتمديات، وذلك في إطار جهود تحديث الأسطول وتحسين الخدمات بالجهة.

وأوضح زريق، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه الدفعة ستخصّص لمعتمديات السبيخة، وبوحجلة، والشراردة، والعلا، والشبيكة، وحفوز، والوسلاتية، وهي تمثل الجزء الثاني من صفقة تشمل 19 حافلة مبرمجة ضمن اعتمادات سنة 2023 بكلفة إجمالية تخطت 10 ملايين دينار، علما أن الشركة قد عزّزت أسطولها، بين شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، بـ 10 حافلات في إطار الجزء الأوّل من الصفقة.

وفي استعراضه للمخططات الاستثمارية القادمة، كشف رئيس دائرة الاستغلال أن البرنامج يتضمن اقتناءات إضافية تتمثل في 6 حافلات مكيّفة مخصصة للربط بين المدن (بعنوان ميزانيتي 2023 و2025)، بالإضافة الى 24 حافلة نقل حضري مزدوجة، سيتم اقتناؤها عبر طلب عروض دولي خلال السداسي الاول من سنة 2026 لتلبية الطلب المتزايد.
وأكد محمد بشير زريق انه تم في ميزانية 2026  برمجة اقتناء 6 حافلات للنقل الحضري، و7 حافلات مزدوجة، وحافلتين للنقل بين المدن بقيمة جملية تبلغ 9 ملايين دينار، وذلك في اطار تطوير مرفق النقل العمومي الجماعي وتسريع نسق تحديثه.
ولفت الى أن هذه التعزيزات تأتي تنفيذاً لرؤية شاملة تهدف إلى تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين معدل عمر الحالات الى 12 سنة وتقليص الاعطاب والتأخير.

وفي ختام تصريحه، وجّه المسؤول الدعوة إلى المواطنين ومستعملي هذه الحافلات للحفاظ على هذا المكسب الجديد وحمايته من كل أشكال التخريب أو الإساءة، مؤكداً أن ديمومة هذه التجهيزات وسلامتها هي الضمان الوحيد لاستمرارية تقديم خدمات النقل في أفضل الظروف وتطويرها مستقبلاً بما يخدم مصلحة الجهة.
يشار إلى أن أسطول الشركة الجهوية للنقل بالقيروان ارتفع الى 182 حافلة باعتبار الحافلات الجديدة، كما تطور عدد مشتركيها إلى 1700 مشترك مقارنة بسنة 2024  ليصبح العدد الجملي 6ر28  الف مشترك.
