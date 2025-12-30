Babnet   Latest update 10:32 Tunis

المسدي تنشر إجابة رئيسة الحكومة في ملف الصحفيين القطاري والشورابي

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/chourabile0801.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Decembre 2025 - 09:58 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلنت النائبة فاطمة المسدي، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، تلقيها الإجابة الرسمية من رئيسة الحكومة بخصوص سؤالها الكتابي المتعلق بملف الصحفيين نذير القطاري وسفيان الشورابي.

وقامت المسدي بنشر نص المراسلة، التي أكدت فيها رئيسة الحكومة أنّ التحركات التونسية لم تنقطع منذ اختفاء الصحفيين، مشيرة إلى أنّ الجهود شملت التنسيق مع المنظمات الحقوقية الدولية، وهيئات الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى الجهات الدبلوماسية والأمنية والقضائية الليبية.


وأوضحت المراسلة أنّ هذه التحركات تهدف إلى معرفة الحقيقة الكاملة حول مصير الصحفيين، في إطار متابعة متواصلة لهذا الملف ذي الأبعاد الإنسانية والوطنية، وضمان حق عائلتيهما في الاطلاع على مآل القضية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321095

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Tanzanie CAN 2025 - Tunisie CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Ouganda CAN 2025 - Nigeria CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Botswana CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Benin CAN 2025 - Senegal CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 | 10 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:14
14:54
12:29
07:32
05:59
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
16°-10
17°-9
19°-10
20°-12
  • Avoirs en devises 25520,7
  • (29/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38216 DT
  • (29/12)
  • 1 $ = 2,88829 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/12)     942,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/12)   26605 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026