المسدي تنشر إجابة رئيسة الحكومة في ملف الصحفيين القطاري والشورابي

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/chourabile0801.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت النائبة فاطمة المسدي، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، تلقيها الإجابة الرسمية من رئيسة الحكومة بخصوص سؤالها الكتابي المتعلق بملف الصحفيين نذير القطاري وسفيان الشورابي.



وقامت المسدي بنشر نص المراسلة، التي أكدت فيها رئيسة الحكومة أنّ التحركات التونسية لم تنقطع منذ اختفاء الصحفيين، مشيرة إلى أنّ الجهود شملت التنسيق مع المنظمات الحقوقية الدولية، وهيئات الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى الجهات الدبلوماسية والأمنية والقضائية الليبية.







وأوضحت المراسلة أنّ هذه التحركات تهدف إلى معرفة الحقيقة الكاملة حول مصير الصحفيين، في إطار متابعة متواصلة لهذا الملف ذي الأبعاد الإنسانية والوطنية، وضمان حق عائلتيهما في الاطلاع على مآل القضية.

وأوضحت المراسلة أنّ هذه التحركات تهدف إلى، في إطار متابعة متواصلة لهذا الملف ذي الأبعاد، وضمان