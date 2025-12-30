على هامش اشغال اللجنة المشتركة التونسية السعودية ، وزير الإقتصاد يجري لقاءات ثنائية

على هامش انعقاد اللجنة المشتركة التونسية السعودية في دورتها الثانية عشر بالعاصمة السعودية الرياض يومى 28 و 29 من الشهر الجاري، التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الأحد 28 ديسمبر بوزير الصناعة و الثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية بندر بن إبراهيم الخريّف.

وتطرق الجانبان إلى اهمية العمل من اجل ترجمة الإتفاقيات و مذكرات التفاهم إلى برامج تنفيذية حتى تساهم في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مراتب أفضل في كل المجالات.





واكد الجانبان في ذات السياق على توفر االامكانيات والفرص اضافة الى الارادة الصادقة من قيادة البلدين لمزيد توطيد التعاون الثنائي خاصة في المجالات الإقتصادية لاسيما مجال الإستثمار والتبادل التجاري .كما إلتقى وزير الإقتصاد والتخطيط ب سعد بن عبد العزيز الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي Saudi EximBank ، حيث تركزت المحادثة على السبل والأليات المتاحة لمزيد توطيد التعاون بين تونس والبنك خاصة على مستوى دعم عمليات الاستيراد والتصدير سواء لفائدة المؤسسات العمومية اوللقطاع الخاص بما يساعد على تطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين.هذا و التقى سمير عبد الحفيظ يوم الإثنين 29 ديسمبر بوزير الإستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح حيثكانت المقابلة مناسبة أكد خلالها الجانبان على توفر الإمكانيات لدى البلدين الشقيقين لمزيد تطوير الإستثمارات في عديد القطاعات لاسيما القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية، مبرزين ان الملتقى الإقتصادي الذي انعقد على هامش اشغال اللجنة المشتركة و الذي شهد حضور العديد من رجال الأعمال من البلدين ، يعكس الإهتمام والرغبة في التعرف أكثر على هذه الفرص والعمل على تجسيمها بما يخدم المصلحة المشتركة.وبين الجانبان ان الدعم الموصول من قيادة البلدين الشقيقين للعلاقات الثنائية يمثل خير دافع لمزيد تطوير التعاون الإقتصادي خاصة على مستوى الإستثمار والشراكة والتبادل التجاري.واجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط بالرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد بمقر الصندوق .و كان اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان الى سير عدد من المشاريع التي يساهم الصندوق في تمويلها والافاق والفرص المتاحة لتعزيز التعاون المالى في الفترة القادمة.ونوه الجانبان بعراقة التعاون القائم وثراءه مؤكدين الحرص والاستعداد لمزيد تعزيزه وتوسيع مجالاته.و قد جرت اللقاءات بحضور أعضاء من الوفد التونسي إلى جانب القائم بأعمال السفارة التونسية بالرياض محمد المعز ارة علي.