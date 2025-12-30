Babnet   Latest update 20:50 Tunis

المهدية: دخول محطة سيارات الأجرة (لواج) بالشابة حيز الاستغلال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69542d3f2ac306.31565399_imegplhkqnfjo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Decembre 2025 - 20:50 قراءة: 0 د, 43 ث
      
دخلت محطة سيارات الأجرة (لواج) بالشابة من ولاية المهدية، اليوم الثلاثاء، حيز الاستغلال لتجنيب المواطنين عناء التنقل إلى مدينة المهدية ومنها إلى ولايات أخرى، وذلك بعد استكمال أشغال إنشائها البالغة كلفتها الجملية حوالي 536ر1 مليون دينار.

ويمتد هذا المشروع الجديد الذي افتتحه اليوم والي المهدية أنيس العذاري، على مساحة ألف متر مربع منها 800 متر مربع مغطاة، ويتوفر على مجموعة من المرافق لفائدة المسافرين وأصحاب سيارات الأجرة على غرار مكتب أمانات، وغرفة صيانة، وشباك بيع التذاكر وغيرها.


وشدّد الوالي، بالمناسبة، على ضرورة الحفاظ على هذا المكسب، واعدا بالحرص على مواصلة التنسيق مع السلطات المركزية للنهوض بقطاع النقل لا سيما العمومي منه، علما أن ولاية المهدية أسندت حوالي 60 رخصة لواج وقرابة 159 رخصة تاكسي فردي، خلال هذا العام، وذلك بعد انتظار تجاوز 10سنوات.
ويعدّ قطاع النقل من بين القطاعات التي تشهد تحديات الكبرى بولاية المهدية خاصة في الموسم الدراسي بسبب تراجع أسطول الحافلات، الذي يضم 104 حافلات أكثر من نصفها معطب.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321131

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Tanzanie CAN 2025 - Tunisie CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Ouganda CAN 2025 - Nigeria CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Botswana CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Benin CAN 2025 - Senegal CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 | 10 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:14
14:54
12:29
07:32
05:59
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
16°-9
17°-9
20°-9
22°-12
  • Avoirs en devises 25520,7
  • (29/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38216 DT
  • (29/12)
  • 1 $ = 2,88829 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/12)     1004,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/12)   26766 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026