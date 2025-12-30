المهدية: دخول محطة سيارات الأجرة (لواج) بالشابة حيز الاستغلال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69542d3f2ac306.31565399_imegplhkqnfjo.jpg width=100 align=left border=0>

دخلت محطة سيارات الأجرة (لواج) بالشابة من ولاية المهدية، اليوم الثلاثاء، حيز الاستغلال لتجنيب المواطنين عناء التنقل إلى مدينة المهدية ومنها إلى ولايات أخرى، وذلك بعد استكمال أشغال إنشائها البالغة كلفتها الجملية حوالي 536ر1 مليون دينار.



ويمتد هذا المشروع الجديد الذي افتتحه اليوم والي المهدية أنيس العذاري، على مساحة ألف متر مربع منها 800 متر مربع مغطاة، ويتوفر على مجموعة من المرافق لفائدة المسافرين وأصحاب سيارات الأجرة على غرار مكتب أمانات، وغرفة صيانة، وشباك بيع التذاكر وغيرها.







وشدّد الوالي، بالمناسبة، على ضرورة الحفاظ على هذا المكسب، واعدا بالحرص على مواصلة التنسيق مع السلطات المركزية للنهوض بقطاع النقل لا سيما العمومي منه، علما أن ولاية المهدية أسندت حوالي 60 رخصة لواج وقرابة 159 رخصة تاكسي فردي، خلال هذا العام، وذلك بعد انتظار تجاوز 10سنوات.

ويعدّ قطاع النقل من بين القطاعات التي تشهد تحديات الكبرى بولاية المهدية خاصة في الموسم الدراسي بسبب تراجع أسطول الحافلات، الذي يضم 104 حافلات أكثر من نصفها معطب.