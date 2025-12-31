Babnet   Latest update 10:56 Tunis

طارق ذياب " قلبي يوجعني على تونس عندما أشاهد التطور الرياضي في المغرب"

قارن المحلّل الرياضي والوزير السابق طارق ذياب بين الوضع الرياضي في تونس والمغرب، قائلاً إنّ المغرب تجاوز تونس بأشواط.

وأضاف، في مداخلة على قناة الحوار التونسي:

"قلبي يوجعني كلما أرى التطور في المغرب مقابل التراجع في كل شيء في تونس".

وتابع:

"لديهم القدرة والإمكانيات والتخطيط، ونحن لم نعد نملك شيئًا"، مضيفًا:
"كنا مع المغرب في نفس المستوى، والآن هم في وضع أفضل بكثير".



