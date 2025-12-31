طارق ذياب " قلبي يوجعني على تونس عندما أشاهد التطور الرياضي في المغرب"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6954e7ee4ad171.78868384_lnjgkeohiqmfp.jpg width=100 align=left border=0>

قارن المحلّل الرياضي والوزير السابق طارق ذياب بين الوضع الرياضي في تونس والمغرب، قائلاً إنّ المغرب تجاوز تونس بأشواط.



وأضاف، في مداخلة على قناة الحوار التونسي:





"قلبي يوجعني كلما أرى التطور في المغرب مقابل التراجع في كل شيء في تونس".



وتابع:



"لديهم القدرة والإمكانيات والتخطيط، ونحن لم نعد نملك شيئًا"، مضيفًا:

"كنا مع المغرب في نفس المستوى، والآن هم في وضع أفضل بكثير".







