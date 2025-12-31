Babnet   Latest update 07:31 Tunis

نهاية حقبة الرسائل الورقية.. الدنمارك أول دولة أوروبية توقف البريد العام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6954c188ee8af5.77879988_flhkpnejomigq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 31 Decembre 2025 - 06:22
      
وكالات - أصبحت الدنمارك أول دولة بأوروبا تتوقف عن توصيل الرسائل، بعدما قامت شركة البريد السويدية-الدنماركية بوستنورد بتسليم آخر رسائلها، منهية بذلك 401 عام من تاريخ البريد في البلاد.

وتعد الدنمارك واحدة من أكثر الدول رقمنة في العالم، وقد انخفض عدد الرسائل بنسبة 90% منذ عام 2000، حسبما أعلنت الشركة الحكومية في مارس عند الإعلان عن هذا القرار، مضيفة أنها تنوي التركيز بالكامل على توصيل الطرود مع تزايد التسوق عبر الإنترنت.


وتم تسليم آخر رسالة على الإطلاق إلى متحف إنجما للاتصالات في كوبنهاجن، يوم الثلاثاء، حيث ستصبح جزءا دائما من المعرض.


وبدأت خدمة البريد الحكومية في إزالة 1500 صندوق بريد أحمر عام في النصف الثاني من عام 2025، وتوقفت عن بيع الطوابع البريدية في 18 ديسمبر.


المصدر: د ب أ
