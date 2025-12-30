نابل: غدا انطلاق موسم تصدير البرتقال المالطي الى السوق الفرنسية (رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة)

أعلن رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد الباي، اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة "وات"، أن "موسم تصدير البرتقال المالطي الى السوق الفرنسية سينطلق غدا الأربعاء 31 ديسمبر، بتوجيه شحنة أولى بـ 200 طن نحو ميناء مرسيليا، على ان يتطور نسق التصدير مع مرور الأيام ومع ارتفاع الطلب، وفق تأكيده.

ولاحظ الباي أن التبكير في موعد انطلاق موسم تصدير المالطي بأسبوع قبل التواريخ المعتمدة في السنوات الفارطة، مرده الحرص على الترفيع في طول موسم التصدير، ودخول السوق الفرنسية مبكرا للترويج أكثر للبرتقال المالطي التونسي، فأسبوع تصدير واحد يعني تصدير ما بين 2000 و3000 طن من البرتقال المالطي، على حدّ قوله.

وأكد على أهمية قرار التبكير بموسم التصدير، سيما وأن إجراءات تشجيع المصدرين عن طريق مركز النهوض بالصادرات "تبعث على التفاؤل بموسم واعد وبلوغ الهدف الكبير بتصدير نحو 15 الف طن، خاصة وأن الموسم الفارط لتصدير المالطي للسوق الفرنسية لم يحقق أرقاما كبيرة، اذ لم تتجاوز الكميات المصدرة 5000 طن مسجّلة تراجعا مقارنة بسنوات التسعينات والالفينات التي وصلت فيها الكميات المصدرة الى 30 الف طنّ.



وبيّن، من جهة أخرى، أن موسم تصدير القوارص بمختلف أنواعها خاصة البرتقال وبرتقال الطومسن والليمون والكليمنتين حقق مؤشرا هاما بنحو 13 الف طنا، وذلك بفضل تصدير نحو 8 الاف طن من القوارص الى السوق الليبية، قائلا "يجب أن نعمل على تعزيز ترويج الغلال التونسية بهذه السوق الهامّة وعلى البحث عن أسواق جديدة".أمّا بخصوص الإنتاج الوطني للبرتقال المالطي، فأشار الى أنّ الإنتاج حافظ على معدلاته العادية "رغم قلة مياه الري" من خلال إنتاج ما بين 90 و130 الف طنّ، مبرزا ان توفر الإنتاج يؤكد الحاجة الى مزيد البحث عن حلول ترويجية، او اتخاذ اجراءات، او سن حوافز لتشجيع المصدرين وخاصة المرتبطة بالتقليص في تكلفة النقل البحري للمنتجات الفلاحية عند القيام بعمليات التصدير.وفسّر الباي تراجع تصدير البرتقال المالطي نحو السوق الفرنسية بعديد الأسباب من ابرزها "التكلفة المرتفعة لللوجستيك وخاصة النقل البحري، واحتداد المنافسة بين البلدان المنتجة للبرتقال وخاصة بالدخول القوي للبرتقال المصري بالنظر الى كميات الإنتاج الكبيرة التي تصل الى 10 اضعاف الإنتاج التونسي للقوارص (380 الف طن من بينها 90 الف طن من البرتقال المالطي)، وناهزت 3،8 مليون طن من القوارص منتزعة المرتبة الاولى من اسبانيا التي تنتج نحو 3،2 مليون طن، وذلك نتيجة ما يتمتع به المصدرون من حوافز ودعم للنقل البحري بما يساعد المصريين على ترويج اكبر لمنتجاتهم"، حسب رأيه.أما بخصوص سير موسم القوارص وانطلاق موسم تجميع صابة البرتقال المالطي، أشار الباي إلى أن الموسم يسير بنسق مشجّع، بعد ان كان قد شهد بعض الإشكاليات في الترويج الداخلي والتي حلت بفضل قرار رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية لترويج المنتجات الفلاحية وانجاح المواسم الفلاحية ومن بينها موسم القوارص، قائلا "لقد كان قرارا ثوريا وسهل عمليات ترويج القوارص وفي إنقاذ الموسم وإنقاذ الفلاحين".وتابع أن موسم تجميع البرتقال المالطي قد انطلق منذ بضعة أيام وسيعرف النسق ارتفاعا مع تواصل أيام الجمع، مؤكدا أن "شحّ مياه الري أثّرت على أحجام البرتقال المالطي والتي تتوزع الى 20 بالمائة من أحجام كبيرة، و40 بالمائة أحجام المتوسطة و 40 بالمائة أحجام صغيرة"، ومع ذلك يتميّز المنتوج هذا الموسم بجودته وبمذاقه الحلو".