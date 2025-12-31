امرأة تزعم أن والدها البيولوجي هو الرئيس ترامب وترفع دعوى إثبات نسب في أنقرة

رفعت امرأة تُدعى نجلاء أوزمن، تقيم في العاصمة التركية أنقرة، يوم 25 سبتمبر 2025، دعوى قضائية لدى محكمة الأسرة تطالب فيها بإثبات نسبها، زاعمة أن والدها البيولوجي هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأفادت نجلاء أوزمن، في عريضة الدعوى، بأنها وُلدت سنة 1970، وأنها مسجّلة في السجل المدني التركي على أنها ابنة ساتي أوزمن ودورسن أوزمن. وأوضحت أن دورسن أوزمن توفي سنة 2009، في حين أخبرتها ساتي أوزمن، التي قامت بتربيتها، بالحقيقة سنة 2017.



رفض الدعوى ابتدائيًا واستئناف القرار



تحرّكات قانونية وتصريحات إعلامية



وبحسب ما ورد في الدعوى، أكدت نجلاء أن ساتي أوزمن صرّحت لها بأن امرأة تُدعىحملت نتيجة علاقة غير شرعية في تلك الفترة، وأنجبت طفلًا ميتًا في التوقيت نفسه، قبل أن تعطي الطفل الذي أنجبته لنجلاء كي يتم تسجيله باسم عائلة أوزمن.وطالبت المدّعية بإجراءلتحديد هوية والدها البيولوجي بشكل قاطع.وفي حكم صادر بتاريخ، قررت المحكمة، مبيّنة أن العريضة لم تتضمنأو وقائع موثّقة يمكن البناء عليها قضائيًا. واعتبرت المحكمة أن النقص الوارد في الملف لا يُعد نقصًا إجرائيًا يمكن تداركه، بل نقصًا جوهريًا يتعلق بأساس الدعوى، ما حال دون منح مهلة لتصحيحها.وأضاف القرار القضائي أنه لا يمكن إجراء محاكمة أو السير في إجراءات إثبات النسب استنادًا إلى ادعاءات غير مدعّمة بأدلة موثقة.وفي تصريحات أدلت بها لوكالةالتركية، أكدت نجلاء أوزمن أنهاضد الحكم، كما وجّهتإلى السفارة الأمريكية وإلى محاكم في الولايات المتحدة.وزعمت أن المرأة التي جرى تسجيلها في السجلات العائلية هي صوفيا نفسها، قائلة إن والدها – بحسب ما أُبلغت به – تعرّف عليها في إطار عملها المرتبط بـ. وأضافت:وتابعت بالقول إن المرأة التي ربتها عرضت عليها صورة للرئيس ترامب، وأخبرتها أن هذا الشخص هو والدها البيولوجي.وأكدت نجلاء أوزمن أنها لا تجزم بصحة هذه الرواية، لكنها تسعى إلى التحقق منها، موضحة:كما عبّرت عن رغبتها في مقابلة ترامب، قائلة:وسائل إعلام تركية