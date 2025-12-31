Babnet   Latest update 20:28 Tunis

امرأة تزعم أن والدها البيولوجي هو الرئيس ترامب وترفع دعوى إثبات نسب في أنقرة

Publié le Mercredi 31 Decembre 2025
      
رفعت امرأة تُدعى نجلاء أوزمن، تقيم في العاصمة التركية أنقرة، يوم 25 سبتمبر 2025، دعوى قضائية لدى محكمة الأسرة تطالب فيها بإثبات نسبها، زاعمة أن والدها البيولوجي هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت نجلاء أوزمن، في عريضة الدعوى، بأنها وُلدت سنة 1970، وأنها مسجّلة في السجل المدني التركي على أنها ابنة ساتي أوزمن ودورسن أوزمن. وأوضحت أن دورسن أوزمن توفي سنة 2009، في حين أخبرتها ساتي أوزمن، التي قامت بتربيتها، بالحقيقة سنة 2017.


وبحسب ما ورد في الدعوى، أكدت نجلاء أن ساتي أوزمن صرّحت لها بأن امرأة تُدعى صوفيا حملت نتيجة علاقة غير شرعية في تلك الفترة، وأنجبت طفلًا ميتًا في التوقيت نفسه، قبل أن تعطي الطفل الذي أنجبته لنجلاء كي يتم تسجيله باسم عائلة أوزمن.


وطالبت المدّعية بإجراء تحليل الحمض النووي (DNA) لتحديد هوية والدها البيولوجي بشكل قاطع.



رفض الدعوى ابتدائيًا واستئناف القرار

وفي حكم صادر بتاريخ 10 أكتوبر، قررت المحكمة رفض الدعوى، مبيّنة أن العريضة لم تتضمن أي أدلة ملموسة أو وقائع موثّقة يمكن البناء عليها قضائيًا. واعتبرت المحكمة أن النقص الوارد في الملف لا يُعد نقصًا إجرائيًا يمكن تداركه، بل نقصًا جوهريًا يتعلق بأساس الدعوى، ما حال دون منح مهلة لتصحيحها.

وأضاف القرار القضائي أنه لا يمكن إجراء محاكمة أو السير في إجراءات إثبات النسب استنادًا إلى ادعاءات غير مدعّمة بأدلة موثقة.

تحرّكات قانونية وتصريحات إعلامية

وفي تصريحات أدلت بها لوكالة DHA التركية، أكدت نجلاء أوزمن أنها قدّمت استئنافًا ضد الحكم، كما وجّهت عرائض قانونية إلى السفارة الأمريكية وإلى محاكم في الولايات المتحدة.

وزعمت أن المرأة التي جرى تسجيلها في السجلات العائلية هي صوفيا نفسها، قائلة إن والدها – بحسب ما أُبلغت به – تعرّف عليها في إطار عملها المرتبط بـحلف شمال الأطلسي (الناتو). وأضافت: «أمي التي ربتني قالت لي إن والدي يعرف تفاصيل أكثر، لكنني لم أتمكن من سؤالها لأنها توفيت».

وتابعت بالقول إن المرأة التي ربتها عرضت عليها صورة للرئيس ترامب، وأخبرتها أن هذا الشخص هو والدها البيولوجي.

وأكدت نجلاء أوزمن أنها لا تجزم بصحة هذه الرواية، لكنها تسعى إلى التحقق منها، موضحة: «لا أريد أن أسبب له أي مشكلة، لا عن قصد ولا عن غير قصد. أريد فقط أن أعرف الحقيقة، ويمكن إثبات ذلك عبر اختبار DNA إذا وافق على إجرائه».

كما عبّرت عن رغبتها في مقابلة ترامب، قائلة: «أعتقد أنه أب جيد، ولا أظن أنه سيرفضني».

المصدر: وسائل إعلام تركية
