في حادثين منفصلين... انقلاب شاحنة على مستوى جسر الجمهورية واصطدام 3 شاحنات في الملاسين

Publié le Mardi 17 Février 2026 - 10:06
      
جدّ صباح اليوم حادث مرور خطير على مستوى جسر الجمهورية بتونس العاصمة، تمثّل في انقلاب شاحنة ثقيلة وسقوطها بالساحة الأمامية لمركز البريد المتواجد بالمكان.

وأسفر الحادث، وفق المعطيات الأولية، عن إصابة سائق الشاحنة بجروح خطيرة، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.


كما خلّف الحادث أضرارا مادية متفاوتة بالمحيط القريب من موقع الواقعة، في انتظار استكمال المعاينات الفنية وتحديد الأسباب الدقيقة للحادث.



وفي حادث آخر صباح اليوم أيضًا، اصطدمت ثلاث شاحنات في طريق وطنية رقم 5 على مستوى جسر الملاسين، مما أدى إلى تعطل حركة المرور في المنطقة، دون تسجيل أي خسائر بشرية .


الثلاثاء 17 فيفري 2026 | 29 شعبان 1447
