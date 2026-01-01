Babnet   Latest update 10:08 Tunis

سويسرا.. قتلى وجرحى بانفجار في منتجع للتزلج ببلدة كران مونتانا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69562acf183f19.60994351_kjofigmhqpeln.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 01 Janvier 2026 - 09:02
      
أعلنت الشرطة السويسرية اليوم الخميس سقوط قتلى وجرحى بانفجار في منتجع "كرانز مونتانا" الفاخر للتزلج في جبال الألب.

وأفاد جيتان لاثيون، المتحدث باسم الشرطة في كانتون فالي جنوب غرب سويسرا، بأن سبب الانفجار لا يزال مجهولا، دون أن يحدد عدد القتلى.


وأضاف أن الانفجار وقع قرابة الساعة 1:30 صباحا (00:30 بتوقيت غرينتش) في حانة تسمى "لي كونستيلايشن" التي تحظى بشعبية بين السياح، فيما كان المشاركون يرحبون بالعام الجديد.


وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام سويسرية مبنى يحترق، وخدمات الطوارئ بالقرب منه.
