توقّعات الطقس خلال الأيام القادمة حتى 4 جانفي 2026
تتسم حالة الطقس، ليل الأربعاء، بهطول أمطار مؤقتًا رعدية، ثم تشمل بقية مناطق الشمال وجهة الساحل، مرفوقة بسحب عابرة ببقية الجهات، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.
وتهب الريح من القطاع الغربي قوية نسبيًا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 10 و14 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 14 و18 درجة ببقية الجهات، كما تتراوح الحرارة الدنيا عامة بين 6 و10 درجات، وتكون في حدود 3 درجات بالمرتفعات الغربية.
الخميسيتواصل هطول الأمطار، غدًا الخميس، وتكون متفرقة صباحًا بالمناطق الساحلية للشمال والوسط، لتسود سحب عابرة على كامل البلاد.
وتهب الريح من القطاع الغربي، ثم تتجه إلى القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 13 و18 درجة، وتكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية.
الجمعة 2 جانفي 2026تكون السماء مغشّاة جزئيًا بغيوم على كامل البلاد، وتهب الريح من القطاع الجنوبي قوية قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى مؤقتًا بعد الظهر، لتتجاوز 60 كلم/س في شكل هبات بالوسط.
وتشهد درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا.
السبت 3 جانفي 2026يتواصل الطقس عامة مغيّمًا جزئيًا، وتهب الريح جنوبية غربية قوية قرب السواحل الشرقية وبالوسط وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتشهد درجات الحرارة ارتفاعًا نسبيًا.
الأحد 4 جانفي 2026يكون الطقس مغيّمًا جزئيًا، ثم تتكاثف الغيوم تدريجيًا مع أمطار متفرقة بعد الظهر بالمناطق الغربية.
وتهب الريح جنوبية غربية قوية نسبيًا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، لتتراجع درجات الحرارة بشكل طفيف.
